Vertex, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Steuertechnologie und ein Gold-Mitglied im Oracle PartnerNetwork (OPN), gab heute bekannt, dass sein Vorzeigeprodukt, Vertex Indirect Tax O Series, den Status "Powered by Oracle Cloud" erreicht hat. Dank der Zusammenarbeit mit Oracle und dieser Errungenschaft sind Kunden fortan in der Lage, die Steuerlösungen von Vertex in der Oracle Cloud zu entwickeln, einzusetzen, zu integrieren und zu erweitern.

"Es war eine natürliche Erweiterung unserer langjährigen und für beide Seiten vorteilhaften Beziehung mit Oracle und NetSuite", erklärte David DeStefano, Präsident und CEO von Vertex. "Sie gibt unseren Kunden die Flexibilität, Geschwindigkeit und Größe, um ihre Geschäftstransaktionen und Steuerverpflichtungen mit Zuversicht zu handhaben."

Der Status Powered by Oracle Cloud kennzeichnet Lösungen von OPN-Mitgliedern, die für den Betrieb auf der Oracle Cloud-Infrastruktur geprüft wurden. Diese Errungenschaft gibt Kunden das Vertrauen, dass die Anwendungen des Partners die Leistungs- und Sicherheitsstandards der Oracle Cloud-Infrastruktur erfüllen.

"Die Vertex O Series-Lösung, die von der Oracle Cloud Infrastruktur unterstützt wird, stellt eine strategische Kooperation dar, die es beiden Unternehmen ermöglicht, die natürlichen Synergien ihrer erstklassigen Lösungen für Enterprise-Cloud-Anwendungen auszunutzen", meinte Dave Profozich, Senior Vice President, Oracle ISV Ecosystem, Oracle. "Die Beziehung mit Vertex ist die Art von Investition, die Oracle im System unabhängiger Software-Anbieter (Independent Software Vendor, ISV) im Zusammenhang mit seiner Plattform tätigt, um Unternehmen mehr Funktionalität und Partnern mehr Wachstumschancen zu bieten."

Die gemeinsamen Kunden profitieren von verbesserter Integration zwischen Vertex und einer Vielfalt von Front- und Back-Office-Anwendungen von Oracle, darunter Oracle ERP Cloud, Oracle NetSuite ERP, Oracle JD Edwards, Oracle E-Business Suite und Oracle Monetization Cloud.

Vertex ist ein Bronze-Sponsor der Oracle OpenWorld 2019 und wird drei Sitzungen veranstalten. Besuchen Sie Moscone South am Stand 1823 für weitere Informationen.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Steuer-Software und -Services-Anbieter für das Handelsgewerbe weltweit. Vertex verbindet Kunden und Partner aus allen Branchen und stellt Unternehmen marktführende Steuerlösungen zur Verfügung, die ein Wachstum mit Zuversicht ermöglichen. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede wichtige indirekte Besteuerungsart, einschließlich Verkaufs- und Verbrauchssteuern, Mehrwert- und Lohnsteuer, abgestimmt werden können. Vertex, ein privates Unternehmen mit Sitz in Pennsylvania und weltweiten Niederlassungen, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie Vertex auf Twitter und LinkedIn.

Über Oracle OpenWorld

Oracle OpenWorld, seit 20 Jahren die wichtigste Geschäfts- und Technologiekonferenz der Branche, ist Gastgeber für Zehntausende Teilnehmer vor Ort und Millionen Online-Besucher. Die Konferenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, die Cloud für ihre Innovationen und ihr Wachstum zu nutzen. Sie liefert tiefgreifende Einblicke in Branchentrends und bahnbrechende Technologien. Die Oracle OpenWorld hat sich mit Tausenden Sitzungen, Vorführungen und Praxislabors sowie Ausstellungen von mehr als 250 Partnern und Kunden aus aller Welt zu einem Vorzeigeprodukt für führende Cloud-Technologien, angefangen von Cloud-Anwendungen bis zu Infrastruktur, entwickelt. Weitere Informationen zu Registrierungsoptionen, Live-Vorträgen, Sitzungen, Nachrichten usw. finden Sie unter www.oracle.com/openworld oder www.oracle.com/newsroom.

Über das Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das Partnern entscheidende Vorteile bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Implementierung von Oracle-Lösungen bietet. OPN umfasst Ressourcen zur Schulung und zum Aufbau von Expertenwissen rund um Oracle-Produkte und -Lösungen. Es wurde entwickelt, um das wachsende Produktportfolio, die Partnerbasis und die Geschäftschancen mit Oracle zu adressieren. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Investitionen von Partnern in die Oracle Cloud und dass diese entsprechend gewürdigt werden. Mit Hilfe des OPN Cloud-Programms können Partner, die mit Oracle arbeiten, ihr Wissen rund um Oracle Cloud-Lösungen individuell einsetzen, und sie finden Anerkennung für den Erfolg mit ihren Kunden. OPN Cloud ist ein innovatives Programm, das die bestehenden OPN Programm-Ebenen um Anerkennung und zusätzliche Vorteile für Oracle Cloud Partner ergänzt. Weitere Informationen: http://www.oracle.com/partners.

Warenzeichen

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle bzw. seinen Tochtergesellschaften.

