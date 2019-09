Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC befindet sich die Eyemaxx Real Estate AG in der Zeichnungsphase für die mittlerweile siebte Unternehmensanleihe, die noch bis zum 19. September 2019 angeboten wird und bei einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro mit 5,5 Prozent verzinst werden soll. In der Folge belassen die Analysten das Kursziel und das positive Rating unverändert.

Nach Analystenaussage beginne die Laufzeit der fünfjährigen Anleihe am 24.09.2019 und ende mit Ablauf des 23.09.2024. Mit der aktuellen Anleiheemission sei auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der zum 30.03.2020 zur Rückzahlung anstehenden Anleihe (2014/2020), die mit 8,0 Prozent verzinst werde, verbunden. Da die neue Unternehmensanleihe einen wesentlich niedrigeren Kupon aufweise, erhalte ein Gläubiger, der das Umtauschangebot annehme, eine Kompensation von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung. Werde das Umtauschangebot vollständig angenommen, dann betrage der Zufluss an liquiden Mitteln für Eyemaxx nach Analystenangaben 26,91 Mio. Euro.

Hiervon plane die Gesellschaft die Refinanzierung der beiden Wandelschuldverschreibungen (2016/2019 und 2017/2019) mit einem noch ausstehenden Volumen von insgesamt 22,91 Mio. Euro. Die darüber hinausgehende Liquidität könne gemäß Unternehmensangaben für den Ausbau der Projektpipeline sowie für den Erwerb von Bestandsimmobilien verwendet werden. Eyemaxx verfüge derzeit über eine Projektpipeline von 855 Mio. Euro, welche die Basis der von GBC unterstellten anhaltenden Ausweitung der Geschäftstätigkeit darstelle. Die Verbesserung der Finanzierungskonditionen habe das Analystenteam als einen wichtigen Faktor eines sukzessiven Anstiegs der Rentabilität identifiziert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 21,70 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

