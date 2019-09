Mainz (ots) -



Woche 39/19

Freitag, 27.09.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



4.15 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh

Großbritannien 2015

"Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin" entfällt

4.45 Mördern auf der Spur

Leiche gesucht

Deutschland 2016



Woche 40/19

Samstag, 28.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



13.00 Chinas unaufhaltsamer Aufstieg - Die Welt des Xi Jinping

China 2018



"Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville" entfällt

14.15 Operation Yellow Bird

Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand



"Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen" um 13.45 Uhr entfällt

"Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf" um 14.30 Uhr entfällt

15.15 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche

Iran 2018



"Rassismus in Uniform: Polizeigewalt in den USA" entfällt

16.00 Versklavt - Hausmädchen in der arabischen Welt



"Tödliches Spiel - Amerikas Waffen in Kinderhand" entfällt

16.45 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat

Frankreich 2018



"Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere" entfällt

17.30 auslandsjournal - die doku

Kampf um Kaschmir

Indien/Pakistan 2019



"Der Anti-Trump - Senator John McCain" entfällt



( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen beachten:

19.00 Trump gegen China - Amerikas neuer Handelskrieg

USA 2019



"Hungriger Drache - Chinas Gier nach deutschen Firmen" entfällt

19.45 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System

China 2019



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Freitag, 04.10.



Bitte Programmänderung beachten:



11.15 Rote Spitzel - China und die Industriespionage

Deutschland 2019



"Unter Gangstern: Baby-Mafia in Italien" entfällt

12.00 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System

China 2019



"Unter Gangstern: Albanische Mafia" entfällt

( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten:

4.15 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System

China 2019



"Hungriger Drache - Chinas Gier nach deutschen Firmen" entfällt



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4377678