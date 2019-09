Die Anleger an der Wall Street lenken ihr Augenmerk von den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien zur Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger an der New Yorker Börse am Dienstag zurückgehalten. Die meisten Experten erwarten eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Zuletzt hatten die Währungshüter den geldpolitischen Schlüsselsatz Ende Juli um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent gekappt. Für die Investoren besonders interessant sind Hinweise von Fed-Chef Jerome Powell, ob es weitere Zinsschritte in diesem Jahr geben könnte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,5 Prozent tiefer bei 27.076 Punkten. Der technologielastige Nasdaq lag fast unverändert bei 8157 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 2996 Punkte ein.

Dax und EuroStoxx50 notierten am Nachmittag 0,4 und 0,2 Prozent tiefer bei 12.327 beziehungsweise 3513 Punkten.

