* Horizontale Diversifikation soll zur Steigerung der Gewinnmarge beitragen



* Vertikale Diversifikationsstrategie erfolgreich umgesetzt



* "Paranüsse in der Schale" in bis zu 4.000 REWE-Märkten erhältlich



Die Hylea Group, ein weltweit bedeutender Produzent und Exporteur von Bio-Paranüssen, fokussiert sich strategisch von nun an verstärkt auf eine horizontale Diversifikation und die Erweiterung des Produktangebots. Dadurch soll zum einen die Gewinnmarge in den nächsten Jahren deutlich gesteigert und zum anderen eine höhere Preisstabilität erzielt werden, da die Preisschwankungen auf Produktebene deutlich geringer sind als auf dem Rohstoffmarkt. Dies hatte in 2018 trotz Erreichen der Umsatzziele zu geringeren Umsatzerlösen der Unternehmensgruppe geführt.



Mit der Eröffnung der neuen Paranuss-Fabrik im bolivianischen Fortaleza konnte Hylea die Wertschöpfungskette schließen und die seit 2011 verfolgte vertikale Diversifikationsstrategie erfolgreich umsetzen. Die gesamte Supply Chain von der Ernte bis zur Distribution der Produkte wird somit von dem Familienunternehmen abgebildet. Die Umsetzung der horizontalen Diversifikationsstrategie ist der nächste anvisierte Meilenstein des Paranussproduzenten.



Vertrieb der "Paranüsse in der Schale" ausgebaut



Begonnen wurde damit unlängst bereits mit der Markteinführung des neuen Produkts "Paranüsse in der Schale" (inshell), dessen Vertrieb über die Tochtergesellschaft Hylea Foods AG aktuell weiter ausgeweitet wird. Ab sofort listet die Handelskette REWE die unter der Eigenmarke Hylea abgepackten 300g-Beutel mit WWF-Logo in rund 4.000 Filialen deutschlandweit (außer REWE Ost). Zudem befindet sich Hylea aktuell noch mit anderen Handelsketten in Verhandlungen.



Über die Hylea Group: Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt.



