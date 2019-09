Die Arbeitswelt verlangt der Gesundheit von Führungskräften viel ab. Ein Vorstandskoch, ein Personaltrainer und ein Schlafforscher erzählen, wie sie Workaholics die Currywurst abgewöhnen - und ihnen mehr Ruhe geben.

Spricht Curt Diehm über seine Stammkunden, klingt das zunächst nicht danach, als könne er noch viel für sie tun. Der 70-Jährige ist Ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik, einer privaten Heileinrichtung bei Bühl im Schwarzwald, in der sich vornehmlich Manager, Unternehmer und Berater behandeln lassen. Diese "Wirtschaftselite", wie Diehm sie nennt, sei "gesünder als der Normalbürger". Kaum eine Gruppe wisse mehr darüber, wie man den Körper fit und den Kopf frisch hält. Und keine andere wende dieses Wissen so konsequent an.

Dass Diehm dennoch gut zu tun hat, liegt vor allem daran, dass Manager auch nur Menschen sind. "Nach einem Zwölf-Stunden-Tag fehlt vielen die Zeit und der Wille, Sport zu machen oder Gemüse zu essen", so Diehm, "dann wird gesündigt." Es gibt Currywurst statt Salat, Rotwein statt Wasser - und Sport vor allem im Fernsehen. Mit fatalen Folgen: 61 Prozent der Manager schlafen schlecht, knapp die Hälfte von ihnen ist übergewichtig, wie eine von der Max Grundig Klinik in Auftrag gegebene Studie unter 1000 Führungskräften zeigt.

Die Optimierung ihrer Gesundheit gehen die meisten Manager dennoch an wie eine Umstrukturierung im Unternehmen: Überfordert ein Problem die internen Kräfte, holen sie sich Berater ins Haus. Ernährungswissenschaftler, Fitnesstrainer, Ärzte. Von ihnen lassen sie sich zeigen, wie sie auch dann noch richtig essen, wenn die Zeit knapp ist. Welcher Sport sie auch nach einer anstrengenden Geschäftsreise fit hält. Und was hilft, wenn es in stressigen Lebensabschnitten nur für fünf Stunden Schlaf pro Nacht reicht.

Ernährung

An einem sonnigen Septembertag tischt Marc Fritze auf: Zur Vorspeise ein kleines Stück Zwiebelkuchen, kaum größer als eine Scheckkarte, dazu zwei Scheiben Schinkenspeck und etwas Feldsalat. Als Hauptgang Lachsforelle mit knuspriger Haut, fünf kleine Kartoffelhälften, zwei Karotten auf grüner Kräutersauce. Zum Nachtisch: Obstsalat. Ein Drei-Gänge-Menü - und zwar, darauf legt Fritze Wert, ein gesundes.

Marc Fritze ist Küchenchef im The Garden, einem Restaurant, in dem Mitarbeiter und Vorstände der Allianz am Sitz des Versicherungskonzerns in München speisen, wenn sie mehr wollen, als die Kantine liefert. Nur zehn Euro kostet das Menü die Mitarbeiter, mit zwei Vor- und drei Hauptspeisen zur Auswahl. Vor wenigen Jahren durfte man hier nur rein, wenn man in der Hierarchie ganz oben stand. Heute werden vom Praktikanten bis zum CEO alle Gäste gleichermaßen bedient. Und auch darüber hinaus hat Fritze einige Veränderungen angestoßen, seit er vor 14 Jahren die Leitung der Küche übernahm."Früher waren die Teller doppelt so voll und am Ende trotzdem leer", sagt er. Rouladen, Schweinsbraten, Knödel lähmten erst die Mägen, dann die Köpfe bis weit in den Nachmittag. Heute lautet eine von Fritzes Regeln: "Niemand soll mit vollem Bauch hier rausgehen." Gesund essen heißt für ihn auch: nicht zu viel essen. Sollte der Hunger zurückkehren, streut man eben einen Happen am Nachmittag ein.Natürlich sei nicht nur die Menge entscheidend - auch das, was auf dem Teller liegt, sei heute gesünder, so Fritze. "Wir versuchen, auf Fett zu verzichten", sagt der Küchenchef. Fleisch wird oft bei niedriger Temperatur auf den Punkt gegart und dann mit einem Bunsenbrenner bearbeitet, um die geschmacklich so geschätzten Röstaromen hinzuzufügen. Eis stellt Fritzes Team vorwiegend ohne Sahne her. Gemüsechips frittieren seine Köche nicht, sondern trocknen sie in einem speziellen Gerät, bis sie krachen.

Alkohol serviert Fritze schon seit Längerem nicht mehr. Trotzdem muss niemand auf den Aperitif verzichten. Im Weinkühler liegt Traubensaft ...

