Eine Fondsgesellschaft mit neuartigem ESG-Scoring, eine von der BaFin genehmigte Übernahme und eine Fondsgesellschaft mit Auszeichnung - diese und weitere Neuigkeiten aus der Welt des Investierens im Überblick.Sauren führt ESG-Scoring einImmer mehr Investoren lassen in ihre Entscheidungen neben den Renditeperspektiven auch Nachhaltigkeitsaspekte einfließen. Der Kölner Dachfondsmanager Sauren hat einen neuen Ansatz vorgestellt, um die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei entsprechenden Zielfonds zu berücksichtigen: das ESG-Scoring. Damit sollen die Entscheidungs- und Investmentprozesse der Fondsmanager in den Mittelpunkt der Analyse gestellt werden. Bewertet wird dann die Gewichtung und Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten beim Management des jeweiligen Fondsportfolios. Dabei wird beispielsweise analysiert, ob der Fondsmanager mit Ausschlusslisten arbeitet, ob alle Investments nach ESG-Kriterien analysiert werden oder wie aktiv er die Rolle als Investor wahrnimmt. Gleichzeitig wird geprüft, ob das Portfolio zum Investmentprozess passt und ob es kontroverse oder kritische Positionen enthält. So sollen Fondsmanager dazu ermutigt werden, positive ökologische, soziale und ethische Rahmenbedingungen zu unterstützen ohne ihnen konkrete Instrumente oder Kriterien vorzuschreiben. Eine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten erfolgt im Sauren Global Defensiv Focus (ISIN: LU0313461773), im Sauren Global Balanced Focus (ISIN: LU0313462318) und im Sauren Select Global Growth Focus (ISIN: LU0115579376).

