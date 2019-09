Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX konnte sich mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 12.373 Punkte knapp behaupten. Gefragt waren wieder defensive Werte, die in Zeiten langsamen Wachstums und niedriger Zinsen gut abschneiden. Die in der vergangenen Woche gesuchten konjunkturabhängigen Aktien litten dagegen unter Gewinnmitnahmen.

Der Umsatz war dünn: "Das Warten auf die Entscheidung der US-Notenbank lähmt den Handel", sagte ein Marktteilnehmer.

"Das Enttäuschungspotenzial ist hoch", so Jochen Stanzl von CMC Markets. Während der Markt von einer Zinssenkung ausgehe, könnte die Fed auch erst einmal abwarten, ob die steigenden Ölpreise die Inflation antrieben. Allerdings kamen die Ölpreise am Nachmittag wieder deutlich zurück, nachdem Saudi-Arabien ankündigte, die Ölproduktion werde sich innerhalb von zwei bis drei Wochen normalisieren.

Auf der Verliererseite gaben Deutsche Bank 2,5 Prozent ab, Heidelbergcement 2,4 Prozent, Covestro 2,3 Prozent und BASF 2,1 Prozent. Auf der Gewinnerseite stiegen SAP und RWE um je 1,7 Prozent, Beiersdorf zogen um 2 Prozent an. Größter DAX-Gewinner waren die Aktien der Immobiliengesellschaft Vonovia mit einem Plus von 2,6 Prozent.

Instone mit höheren Prognosen sehr fest

Der Immobiliensektor wurde vor allem in der zweiten Reihe von günstigen Nachrichten gestützt. Instone Real Estate hat die Prognosen für den 2019er Umsatz und das operative Ergebnis deutlich angehoben. Der Kurs schoss um knapp 6 Prozent nach oben.

ADO Properties stiegen um 5,4 Prozent. Positiv wurde gesehen, dass das Immobilienunternehmen über den möglichen Verkauf von rund 5.800 Wohneinheiten sowie zugehörigen Gewerbeeinheiten und Stellplätzen verhandelt.

Zalando nach Platzierung unter Druck

Gedrückt durch eine Platzierung tendierte die Aktie des Online-Modehändlers Zalando fast 10 Prozent schwächer. Seit Jahresbeginn liegt sie aber immer noch gut 80 Prozent im Plus. Der schwedische Großaktionär Kinnevik hatte am Vorabend 13,13 Millionen Aktien verkauft.

Compugroup erholten sich um 5,2 Prozent. Das TecDAX-Unternehmen will vom 18. September bis zum 20. März Aktien im Wert von aktuell 48,4 Millionen Euro zurückkaufen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,8 (Vortag: 80,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,03 (Vortag: 2,93) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner, 16 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.372,61 -0,06% +17,18% DAX-Future 12.385,50 -0,12% +17,11% XDAX 12.385,15 -0,09% +17,05% MDAX 25.958,01 -0,07% +20,24% TecDAX 2.879,87 +0,19% +17,54% SDAX 11.212,70 -0,29% +17,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,83 -4 ===

