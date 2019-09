(shareribs.com) New York 17.09.2019 - Der US-Cannabisproduzent Cresco Labs hat die Übernahme des Wettbewerbers Tryke ankündigt. Cresco Labs erhält damit Zugang zu den Märkten in Arizona und Nevada, sowie Utah. Die in Chicago ansässige Cresco Labs will Tryke für 282,5 Mio. USD übernehmen. Tryke ist in Nevada und Arizona tätig und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 70 Mio. USD erwirtschaftet.Neben ...

