The LYCRA Company, Eigentümer der Familie von LYCRA Markengeweben, gab heute die Herausgabe eines weltweiten, gemeinsamen Marketingprogramms für seine Marken heraus. Damit wirbt das Unternehmen für Denim-Jeans, die mit seiner LYCRA dualFX Technologie gefertigt wurden. Das Marketingprogramm wird zum ersten Mal auf Refinery29 ausgeführt, einem weltweit tätigen Medien- und Unterhaltungsunternehmen für junge Frauen.

Die patentierte LYCRA dualFX Technologie kombiniert zwei LYCRA Stretch-Gewebe, die dem Denimstoff zusätzliche Flexibilität und Formstabilität geben. Damit behält die Jeans den gesamten Tag über ihre Form, sie widersteht Druck und Zug bei außergewöhnlichem Komfort und Sitz.

Inspiriert von den beiden Geweben aus der LYCRA dualFX Technologie werden in einigen der maßgeschneiderten, von Refinery29 erstellten Content-Kampagnen diverse echte Frauenjeans vorgestellt. Sei es ein Abend in der Stadt, auf dem Tanzparkett oder einfach in Geselligkeit: Die Frauen zeigen, wie mit der LYCRA dualFX Technologie hergestellte Jeans für alle Körper, ganz unabhängig von Form und Größe, eine komfortable, dauerhafte Passform bieten.

Die jährliche Denim-Herbstkampagne soll das Interesse und den Kauf von Jeans der gemeinsamen Marke fördern, indem die Kunden ausführlich über den dauerhaften Komfort, die Passform und Leistungsfähigkeit der LYCRA dualFX Technologie informiert werden. Durch die Kombination von überzeugenden Fotoreihen und spannenden, zweckdienlichen Inhalten erfahren die Zuhörerinnen, wie sie gute Denim-Produkte einkaufen, erhalten Tipps für die Passform und Informationen zu trendigen Styles von einem führenden Modehersteller. Der maßgeschneiderte Content führt zur beworbenen Webseite der Denim-Marke für ein nahtloses Einkaufserlebnis.

Die dieses Jahr teilnehmenden Marken sind folgende: 7 FOR ALL MANKIND, AMERICAN EAGLE, C&A, CALVIN KLEIN JEANS, DL 1961, ESPRIT, GUESS, JOE'S JEANS, LEVI'S LONG TALL SALLY, NEXT, NYDJ, SUPERDRY, TORRID und TARGET'S UNIVERSAL THREAD. Einige dieser Marken werden ausschließlich auf den speziell dafür erstellten, internationalen R29-Plattformen in Großbritannien und Deutschland vorgestellt.

"Wir haben Refinery29 mit der Entwicklung unserer Denim-Kampagne beauftragt, weil sein maßgeschneiderter Content auf relevante und bedeutsame Weise die Verbindung unserer gemeinsamen Marken mit den Zielkunden herstellt", sagte Rita Ratskoff, Senior Strategic Account Manager von The LYCRA Company. "Refinery29 zeichnet sich durch überzeugendes Storytelling und eine effektive Kommunikation des Werts und der differenzierten Vorteile unserer Technologie aus, um den Verkauf der Jeans unserer gemeinsamen Marke zu fördern."

Die sechswöchige Kampagne arbeitet mit einflussreichen Medien, darunter Übernahmen von Startseiten, Modekanälen und Bannerwerbung auf Refinery29. Zudem werden die Inhalte über die breit angelegten sozialen und digitalen Vertriebskanäle der globalen Plattform beworben, darunter kampagnenbezogene E-Mails und Newsletter.

Die rundum angelegten Aktivitäten werden noch in den der Marke LYCRA eigenen und von ihr bezahlten Medienkanälen verstärkt, um die Kaufabsicht der Kunden zu untermauern und die unvergleichliche Unterstützung im Marketing hervorzuheben, die The LYCRA Company seinen weltweiten Kunden bietet.

Weitere Informationen zur LYCRA dualFX Technologie erhalten Sie unter connect.lycra.com.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie sowie Spezialchemikalien, die in den Spandex- und Polyurethanwertketten eingesetzt werden. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist für seine innovativen Produkte, sein technisches Know-how und seinen beispiellosen Marketingsupport weltweit bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, L by LYCRA, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, TACTELund TERATHANE. Der Name The LYCRA Company ist zwar neu, die Geschichte des Unternehmens reicht jedoch bis ins Jahr 1958 zurück, in dem das Original-Spandexgarn, die LYCRAFaser, entwickelt wurde. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, durch die Entwicklung einzigartiger Innovationen, die dem Wunsch der Verbraucher nach Komfort und langfristiger Funktionalität gerecht werden, einen Mehrwert für die Produkte seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA und dualFX sind Marken von The LYCRA Company.

