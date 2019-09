Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Am 20. September findet wieder der Weltkindertag statt. An diesem Tag soll auf die Kinderrechte mit zahlreichen Aktionen von UNICEF Deutschland und dem Kinderhilfswerk aufmerksam gemacht werden. Marco Chwalek berichtet:



Sprecher: Kinderrechte sind etwas elementar Wichtiges doch sie werden noch viel zu häufig verletzt, schreibt das Apothekenmagazin Baby und Familie. Wir wollten von Chefredakteurin Stefanie Becker wissen, was die Kinderrechte überhaupt beinhalten:



O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden



"Die Kinderrechte, die wurden für alle Kinder weltweit vor 30 Jahren von der Vollversammlung der Vereinten Nationen definiert, und danach haben alle Kinder die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. Und Kinder haben das Recht, so gesund wie möglich aufzuwachsen, und leider ist das nicht so selbstverständlich, wie sich das anhört."



Sprecher: Und dafür gibt es weltweit sehr viele Beispiele. Aber wo werden bei uns in Deutschland die Kinderrechte nicht eingehalten, etwa im Bereich Gesundheit?



O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden



"Auch in Deutschland hat jedes Kind ein Recht auf ein Höchstmaß an erreichbarer Gesundheit. Und Experten erklären aber, dass Kliniken immer mehr nach dem Prinzip der Effizient- und Profitabilitätssteigerung funktionieren müssen und das habe zur Folge, dass Kinderstationen oder sogar Kinderkliniken unter Umständen schließen müssen."



Sprecher: Was bedeutet es für Kinder und Jugendliche, wenn sie nicht auf einer Kinderstation oder Kinderklinik betreut werden?



O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden



"Das kann halt dazu führen, dass Kinder nicht mehr von auf Kinder spezialisierte Fachärzte sondern von Erwachsenenärzten behandelt werden. Und Kinder brauchen aber eine hochwertige, kindgerechte medizinische Betreuung, und die kann teuer sein. Und wird den kleinen Patienten diese Versorgung vorenthalten, dann fehlt ihnen ein elementares Kinderrecht."



Abmoderationsvorschlag: So müssen wir auch bei uns genau hinschauen, damit das Bewusstsein für die Rechte der Kinder gefördert wird, empfiehlt Baby und Familie.



