"Stuttgarter Nachrichten" zu Bilanz der E-Scooter:

"Was also bleibt? E-Roller als Freizeitvergnügen. Elektroschrott für die Touristenbespaßung. Irgendwo in Fußgängerzonen, Parks oder auf Spielplätzen dummdreist abgestellt, um von den Verleihern aufwendig eingesammelt oder aus Teichen gezogen zu werden. Bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell und viel zu oft verbotenerweise auf Gehwegen unterwegs. Denn offenbar hat es sich noch immer nicht herumgesprochen, dass E-Roller kein flottes Elektrospielzeug für Erwachsene, sondern ein Kraftfahrzeug sind, für das es klare Regeln gibt. Und das Kontrollen braucht."/DP/jha

AXC0005 2019-09-18/05:35