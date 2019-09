Die Ostdeutschen stehen dem so genannten Internet der Dinge skeptisch gegenüber. Laut einer repräsentativen Online-Umfrage im Auftrag des Energiedienstleisters enviaM will rund die Hälfte der Menschen in den neuen Bundesländern und Berlin keine Vernetzung ihrer elektrischen Geräte.

28 Prozent der Befragten entschieden sich bei der Frage nach einer Vernetzung ihrer internetfähigen Geräte für die Antwort "eher nicht", 21 Prozent wollen eine Vernetzung "nein, auf keinen Fall" zulassen. 37 Prozent wollten sich nicht festlegen und antworteten mit "vielleicht". Eine Minderheit von 13 Prozent entschied sich für "ja, unbedingt".

Nur gut ein Drittel der Menschen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen (35 Prozent) halten es für "sehr wichtig" (15 Prozent) oder "wichtig" (20 Prozent), dass ihre elektrischen oder elektronischen Neuanschaffungen internetfähig sind. 37 Prozent der Befragten halten dies für "nicht wichtig" (21 Prozent) oder entschieden sich für die Antwort "ich will das nicht" (16 Prozent).

Die enviaM-Gruppe mit Sitz in Chemnitz ist nach eigenen Angaben der führende regionale Energieversorger in Ostdeutschland. Sie versorgt in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Dienstleistungen. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen vor Steuern und Zinsen einen Gewinn von 324,8 Millionen Euro./mkl/DP/zb

AXC0011 2019-09-18/05:41