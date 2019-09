Die Linke rät Beschäftigten, die am geplanten Klimastreik am Freitag teilnehmen wollen, das Gespräch mit Arbeitnehmervertretern zu suchen. "Natürlich ist es immer gut sich an die gewerkschaftliche Vertretung zu wenden und an die Betriebsräte, damit die eine Sanktionsfreiheit aushandeln", sagte Linke-Parteichef Bernd Riexinger der Deutschen Presse-Agentur. "Grundsätzlich gilt, je mehr Menschen in einem Betrieb organisiert mitmachen, desto mehr können sie sich erlauben. Außerdem können die Beschäftigen in vielen Betrieben ja auch ihre Mittagspause ein wenig verlängern." Die Linke ruft dazu auf, sich an dem Klimastreik am Freitag zu beteiligen.

An erster Stelle rate er allen Betrieben, der Belegschaft die Teilnahme am Streik zu ermöglichen. "Wenn Unternehmen in dieser Situation wirklich Sanktionen androhen, spricht das allerdings auch Bände über ihre Unternehmensphilosophie", sagte Riexinger. Der Linke-Chef war lange Jahre als Betriebsrat und Gewerkschafter aktiv. "Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Entsprechend sollten wir am Freitag alle gemeinsam ein Zeichen setzen", sagte er./jr/DP/zb

