FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 6 Ticks niedriger bei 172,77 Prozent, verglichen mit 172,83 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 172,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,87, das -tief bei 172,65 Prozent. Umgesetzt wurden 2.649 Kontrakte.

September 18, 2019 00:04 ET (04:04 GMT)

