Gemeinsame Technologie- und Sicherheitsumsetzung verschafft österreichischem Betreiber Wettbewerbsvorteile

IBC 2019 (#5.A59) Verimatrix, (Paris:VMX), ein global tätiger Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und Kommunikation, gab heute bekannt, dass LIWEST Kabelmedien jetzt die mit Verimatrix-Sicherheit integrierten IPTV-Lösungen von Ocilion einsetzt, um flexiblere und zukunftsfähige Videobereitstellungsmodelle zu ermöglichen. Nach kabelplus und der Salzburg AG ist LIWEST damit der dritte österreichische Betreiber, der in den letzten Monaten die kombinierten Stärken der beiden Partnerunternehmen in Anspruch genommen hat.

Angesichts einer Zunahme von Streaming hat LIWEST seine IPTV-Technologie modernisiert, um sich in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt an der Spitze zu behaupten. Der Betreiber entschied sich für Ocilion und Verimatrix, denn er erkannte, dass diese Partnerschaft im Wesentlichen eine flexible Komplettlösung zur Verfügung stellen würde. Diese unterstützt die Bereitstellung von Videos über Set-Top-Boxen (STB), Tablets und Smartphones. Die Implementierung stellt zudem einen Meilenstein für Ocilion dar, da sie das Streaming von Amazon Fire TV und Apple TV ermöglicht.

"Da sich die österreichischen Konsumenten in ihrem Verhalten zunehmend vom herkömmlichen Fernsehmodus abwenden, wurde uns klar, dass wir eine zukunftsfähige IPTV-Lösung benötigen, um den Ansprüchen unserer Kunden und potenziellen Kunden nachzukommen", erklärte Philipp-Thomas Müller, Team Leader of Product Management and Corporate Communication bei LIWEST. "Ocilion und Verimatrix präsentierten uns eine Komplettlösung, zu der wir nicht Nein sagen konnten, denn sie bietet die Streaming-Fähigkeiten, hausinterne Infrastruktur und zukunftsfähige Sicherheit, die wir brauchen, um in dem modernen Umfeld von heute konkurrenzfähig zu bleiben."

Bei der hausinternen Umsetzung kommt die neue homogene P400-Produktfamilie von 4K-STB von Ocilion zum Einsatz, die flexibel genug ist, Hybrid-, FTTH- und OTT-Bereitstellungsmodelle mit integriertem Verimatrix-Kundensupport für die digitale Urheberrechtsverwaltung (DRM) zu unterstützen. Die STB-Reihe besitzt die Sicherheitszertifizierung nach Verimatrix 4.0 Ultra Security und verdeutlicht damit, dass sie vollumfänglich bereit ist, die von MovieLabs erstellten UHD-Sicherheitsanforderungen "Specifications for Next Generation Video and Enhanced Content Protection" zu erfüllen.

"Mit unserer Partnerschaft mit Ocilion wollen wir eine nahtlose Technologieintegration, Nutzerfreundlichkeit und Wertsteigerung für unsere Kunden sicherstellen, und unsere Zusammenarbeit ist an allen Fronten weiterhin sehr erfolgreich", so Steve Oetegenn, COO von Verimatrix. "Trotz eines knappen Umsetzungszeitplans und notwendiger Integration mit bestehender Infrastruktur waren Verimatrix und Ocilion in der Lage, einander zu Spitzenleistungen anzuspornen und eine Lösung zu entwickeln, die LIWEST langfristig unterstützen wird."

Hans Kühberger, CEO von Ocilion, sagte: "Ich bin stolz darauf, dass sich LIWEST, ein wirklich innovativ denkender Carrier, für unsere IPTV-Lösung und für Verimatrix bei der Erfüllung komplexer Videosicherheitsanforderungen entschieden hat. Die Nutzer stehen wirklich im Mittelpunkt des neuesten IPTV-Produkts von LIWEST, Läuft, und können selbst bestimmen, ob sie sich ihre Lieblingssendungen im Fernsehen live oder zeitlich versetzt über die neue 4K-Set-Top-Box, Apple TV oder Amazon Fire TV Stick ansehen möchten."

Verimatrix veranschaulicht seine tiefgreifende Erfahrung im Bereich IP- und Software-basierter Sicherheit zum Schutz und zur Monetisierung von Dienstleistungen der nächsten Generation auf der IBC-Messe.

Über Ocilion

Mit langjähriger Erfahrung implementiert Ocilion Software für ein interaktives Fernseherlebnis und holt dadurch das TV der Zukunft schon jetzt in die Gegenwart. Mit Replay-TV, privaten Videoaufzeichnungen, einer Video-Datenbank, App und vielem anderen mehr wird das Fernsehen zu einem Multimedia-Ereignis! Ocilion bietet zwei etablierte Lösungen: iptvCarrier und iptv500. Kunden von iptvCarrier sind im typischen Falle Betreiber von xDSL-, FTTx- und HFC-Netzwerken. iptv500 ist die hausintern umgesetzte Ethernetkabellösung von Ocilion, die in erster Linie in Hotels, Airports, Krankenhäusern, Firmenräumlichkeiten und anderen Gebäuden zum Einsatz kommt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ocilion.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) ist ein global tätiger Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und Kommunikation über mehrere Märkte hinweg. Viele der größten Serviceprovider und führenden Innovatoren weltweit vertrauen auf Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, darunter mobile Apps, Unterhaltung, Bankwesen, Gesundheitswesen, Kommunikation und Transportwesen. Verimatrix bietet anwenderfreundliche Software-Lösungen, Cloud-Dienste und Silicium-IP, die beispiellose Sicherheit und Business Intelligence liefern. Seit über zwei Jahrzehnten befähigt und schützt Verimatrix seine Kunden, darunter IoT-Software-Entwickler, Gerätehersteller, Halbleiterhersteller, Serviceprovider und Inhaltvertreiber. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verimatrix.com.

