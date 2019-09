Marktbercht von Daryl Liew Head of Portfolio Management, REYL Singapore Schockierende Bilder von Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei in Hongkong wurden in den letzten Monaten in den Medien gezeigt. Der Auslöser für diese Proteste war ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. Es hätte den Behörden ermöglicht, Menschen in Hongkong, die in Gebieten gesucht wurden, mit denen Hongkong ...

Den vollständigen Artikel lesen ...