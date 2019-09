Die Lage am Persischen Golf scheint sich derzeit immer mehr zuzuspitzen. Den letzten Höhepunkt fand die Krise in einem Drohnenangriff auf Ölverarbeitungsanlagen in Saudi-Arabien. Es bleibt zu hoffen, dass der Iran nicht zum zweiten Irak mit all seinen negativen Folgen wird. Der Angriff reduziert das Ölangebot aus Saudi-Arabien auf einen Schlag um 50 %, was sich auch auf dem Weltmarkt bemerkbar macht, zu dem das Königreich etwa 10 % des Angebots beisteuert. Wie wir aber aus Erfahrung wissen, zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...