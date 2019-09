Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 54 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Strom negativer Nachrichten für 1&1 Drillisch der vergangenen zwei Jahre scheine nun zu versiegen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Stufenmodell der Bundesregierung bei der Zahlung der neuen Mobilfunklizenzen sei endlich eine positive Botschaft gewesen. Allerdings spreche das schwächere Wachstum des Telekomanbieters im Breitbandgeschäft für ein niedrigeres Kursziel./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005545503