Weiterhin hält sich der Goldpreis auf einem hohen Niveau. Und auch die Stimmung unter den großen Spekulanten bleibt in einem extrem hohen Bereich. Kommt es durch diesem Umstand zu einem weiteren Rücksetzer? Der Goldpreis stieg in den letzten Handelswochen immer weiter an. Im Bereich um 1.550 USD wurde das bisherige Mehrjahreshoch markiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...