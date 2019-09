HMIs sind in unterschiedlichen Formen erhältlich, doch unabhängig von der zum Einsatz kommenden Art dienen sie alle demselben Zweck: sie ermöglichen die Ausführung von Steuerungsfunktionen und gewähren dabei gleichzeitig eine zufriedenstellende Benutzerfreundlichkeit. Folglich müssen Entwickler beim Design von HMIs dem Zweck, für den sie bestimmt sind, sorgfältig Rechnung tragen, damit eine effiziente und zeitnahe Interaktion möglich ist.

Anwendungsanforderungen verstehen

Als erstes ist es wichtig die Aufgaben, die das HMI im gegebenen Anwendungsfall erfüllen soll, genau zu betrachten. Mit einem klar definierten Verständnis der auszuführenden Funktionen und Prozesse lässt sich die Effektivität des HMI deutlich steigern. Bevor mit dem Design begonnen wird, müssen die Prozesse, die gesteuert und überwacht werden sollen, sorgfältig ergründet werden. Es muss geschätzt werden, wie häufig bestimmte Operationen ausgeführt werden. Ein- und Ausgabevariablen müssen identifiziert werden - mit der Angabe, welche Variablen vom Bediener gesteuert und welche auf dem HMI angezeigt werden. Manchmal kann es zum Debuggen oder zur Prozessoptimierung auch nützlich sein, einen Einblick in relevante interne oder intermediäre Variablen zu gewinnen.

Vielfältige Anwenderbedürfnisse berücksichtigen

Benutzer mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten müssen in der Lage sein, mit dem HMI zu interagieren. Daher ist es unerlässlich, den Schulungsgrad der Anwender zu ermessen und sicherzustellen, dass das Design diesen adäquat widerspiegelt. In einigen Fällen muss das HMI den Anforderungen und Fähigkeiten einer Vielzahl von Anwendern gerecht werden. Dabei ist es wichtig, dass das HMI einfach und ohne größere Probleme zu bedienen ist, unabhängig davon, ob der Operator viel Erfahrung hat oder ein relativer Anfänger ist. Schließlich können verschiedene Benutzerebenen definiert werden. Sobald sich die Benutzer mit dem HMI vertraut gemacht haben, können sie Kurzbefehle einrichten, um sich wiederholende oder häufig verwendete Funktionen zu beschleunigen.

Grafiken schlicht halten

In Anlehnung an den zweiten Punkt ist es wichtig, das Design so intuitiv wie möglich zu gestalten und unnötige Komplexität zu vermeiden. Eines der Hauptziele eines jeden HMI-Designs ist die Reduzierung der kognitiven Belastung (das heißt der Denkleistung, die für den Betrieb der jeweiligen Geräte erforderlich ist). Wenn der Benutzer zu viel nachdenken oder zu viele Schritte ausführen muss, steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Wie wir noch sehen werden, kann dies nicht nur zu Frustration beim Anwender führen, sondern auch schwerwiegende Folgen haben, die unter Umständen sogar Leben in Gefahr bringen.

Durchgängigkeit sicherstellen

Um die Wahrscheinlichkeit möglicher Fehler bei der Anwendung zu vermeiden (oder zumindest zu begrenzen), muss das HMI ein durchgängig gleiches Erscheinungsbild ...

