Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienkurs des deutschen Onlineversandhändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) büßte 9,83% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Auslöser sei die Nachricht gewesen, nach der der größte Aktionär, Kinnevik, seine Beteiligung an Zalando reduziere und an der Börse platziere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...