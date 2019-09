Die VBV-Vorsorgekasse ist als einziges österreichisches Unternehmen in die neue PRI Leaders Group aufgenommen worden, eine neu geschaffene Top-Gruppe der weltweiten von den Vereinten Nationen unterstützten Nachhaltigkeit-Initiative PRI-Initiative (Principles for Responsible Investment). "In diese Top-Gruppe gleich zu Beginn aufgenommen zu werden, ist eine große Auszeichnung für die VBV und ihre Nachhaltigkeits-Aktivitäten", so Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. "Nachhaltige Investments sind ein essentieller Bestandteil der strategischen Positionierung und Vorgehensweise der ganzen VBV-Gruppe. Diese Auszeichnung beweist einmal mehr, dass die VBV, als Gruppe, aber allen voran die VBV-Vorsorgekasse, als Nachhaltigkeits-Pionier, eine führende ...

