Die mögliche Bewegung bis in die Mitte der 108,00 scheint in letzter Zeit im USD/JPY etwas an Dynamik verloren zu haben, so die FX-Analysten der UOB Group. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Gestern waren wir der Meinung, dass der USD "das 108,26 Hoch vom vergangenen Freitag testen könnte, aber der nächste Widerstand bei 108,50 wird wahrscheinlich ...

