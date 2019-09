München (ots) - Das erste Herbstferien-Wochenende können sich Familien schon einmal in ihrem Kalender vormerken. Denn unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. Markus Söder öffnet die Munich Show - Mineralientage München vom 25. bis 27. Oktober 2019 wieder ihre Türen auf dem Münchner Messegelände. Die größte europäische Messe für Mineralien, Fossilien und Edelsteine ist ein Erlebnis für die ganze Familie.



Mit Spiel und Spaß die Natur erforschen



Umgeben von Naturschätzen lässt sich gemeinsam viel entdecken und so einiges lernen. In der Halle A4 lädt der große Kinderbereich - presented by Maulwurf Geschenke aus der Natur - mit zahlreichen Aktionen zum Mitmachen ein. So können sich die jungen Besucher zum Beispiel unter Anleitung von erfahrenen Goldsuchern im Goldwaschen versuchen. Glitzernde Edelsteine oder echte Haifischzähne sind die Belohnung für geduldige Arbeit mit Schaufel und Sieb in den beiden großen Sand-Aktionsflächen. Wie gut, dass auch die Urzeithaie aufgrund ihres Revolvergebisses eine Menge Zähne hatten. So findet bestimmt jedes Kind einen Zahn, den es auch mit nach Hause nehmen darf. An der Edelsteinbar sind Kreativität und geschickte Finger gefragt, denn hier entstehen mit Hilfe bunter Steine eigene Kunstwerke. Wie aus einem Stein ein glänzendes Schmuckstück wird, lässt sich beim Edelsteinschleifen selbst herausfinden - und der eigene Stein darf natürlich im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Ein steinernes "Überraschungs-Ei" hält die Natur in Form von Geoden bereit. Werden diese geknackt, kommen farbenprächtige Kristalle zum Vorschein. Und wer es schafft eine Kalkplatte zu spalten, wird oft mit kleinen Fossilien wie Fischen oder Krebsen belohnt.



Wer anhand spannender Fragen auch die anderen Bereiche der Messe erkunden möchte, ist bei der Geo-Rallye richtig, einer Art Schnitzeljagd durch die Veranstaltung, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. In den fünf Messehallen gibt es eine Menge zu bestaunen: so zum Beispiel das Sauropoden-Baby "Toni" oder den siebten bayerischen Meteoriten "Stubenberg". Top-Mineralien in allen Formen, Farben und Größen im "Mineral Pavillon" lassen nicht nur Kinderaugen strahlen.



Wunder der Natur für das eigene Zuhause



Angesichts der Vielfalt und der Pracht der vielen verschiedenen Mineralien ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch die Besucher der Faszination der edlen Steine erliegen und sie selbst mit dem Sammeln beginnen möchten. Rund 1.200 Aussteller aus über 60 Ländern bieten Ware und Information zu Naturschätzen auf über 50.000 Quadratmetern. Zahlreiche Mineralienvereine, Museen, Anbieter von Fachliteratur oder Sammlungszubehör sind mit eigenen Ständen auf der Messe vertreten, beantworten gerne Fragen und geben Tipps. Die große Mineralien-Sonderschau unter dem diesjährigen Motto "Wer sammelt, schreibt Geschichte" gibt Anregung, nach welchen Kriterien eine eigene Sammlung angelegt werden könnte. Privatsammler zeigen hier eine Auswahl ihrer Schätze, die sie nach Formen, Farben, Größen, Werten oder Elementen zusammengestellt haben. Da das Schönste am Sammeln aber bekanntlich das eigene Suchen und Entdecken ist, macht es besonders großen Spaß, sich als Familie auf der Munich Show auf dieses Abenteuer einzulassen. Wer zuhause unbekannte Steine oder Fossilien hat, kann diese sogar mitnehmen und vor Ort bestimmen lassen.



Die Interior Design Sonderfläche im Eingangsbereich gibt Inspirationen, wie der Einrichtungstrend "Natur" auch im eigenen Zuhause umgesetzt werden kann. Von Accessoires bis hin zu Kunstwerken gibt es für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas zu entdecken.



Karten gibt es ab sofort unter www.munichshow.de oder an den Kassen vor Ort.



Öffnungszeiten: Vom 25.-27. Oktober von 9-18 Uhr



Am 25.Oktober ist der Eintritt ausschließlich registrierten Fachbesuchern sowie Schulklassen vorbehalten. Veranstaltungsort: Messegelände München, Eingang Ost



Mehr Informationen unter www.munichshow.de



Über die Munich Show



Die Munich Show - Mineralientage München wird von der Münchner Mineralientage Fachmesse GmbH veranstaltet und findet dieses Jahr zum 56. Mal statt. Mit rund 1.200 Ausstellern aus der ganzen Welt, bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- und Handelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. Aufwendige Sonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events und zahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind auf insgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.



