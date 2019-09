Yokneam, Israel, und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Datumate und Dorsch schließen sich zusammen, um fortschrittliche Baudatenanalyse für den Infrastrukturausbau in Deutschland bereitzustellen



Datumate und die Dorsch Gruppe haben heute bekanntgegeben, dass sie eine strategische Zusammenarbeit vereinbart haben. Dabei wird Datumates innovative Plattform für Baudatenanalyse DatuBIM mit dem branchenführenden Leistungsspektrum der Dorsch Gruppe bei Bauplanung und -beratung kombiniert.



Durch die Partnerschaft kann Dorsch seine Digitalisierungsleistungen von der Planung auf den gesamten Baulebenszyklus ausdehnen. DatuBIM dient der digitalen Überwachung und Dokumentation von Bauprozessen in Zusammenhang mit Projektleitung und Engineering. Dadurch entsteht eine zentrale, kontinuierlich aktualisierte Informationsquelle über digitalisierte Projekt-Assets von Planung bis Durchführung und Instandhaltung. Die strategische Partnerschaft sieht vor, dass die Dorsch Gruppe DatuBIM Dienste an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft und bereitstellt, inklusive Support. Abgedeckt werden neue Infrastrukturprojekte genau wie die Erneuerung bestehender Infrastruktur.



"Wir begrüßen die Kollaboration mit einem vom Markt so angesehenen Partner wie der Dorsch Gruppe, um Kunden in der gesamten DACH-Region dabei zu helfen, ihre Bauprojekte zu digitalisieren und zu optimieren", sagte Tal Meirzon, CEO von Datumate. "Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass sich die Datenanalyse für fundierten Erkenntnisgewinn großflächig durchsetzt."



"Unsere Partnerschaft mit Datumate und die Vorteile ihrer Digitalisierungsplattform zur Optimierung von Planung, Projektdurchführung und Asset-Management stärkt unser Portfolio. Indem wir zukunftsweisende Technologie anbieten, lassen sich die Risiken und Herausforderungen der Kunden besser beherrschen. Durch diese Partnerschaft entsteht ein Kraftpaket aus Technologie und Expertise. Wir sind überzeugt, dass sie für unsere Kunden eine ausgezeichnete Rendite und messbaren geschäftlichen Nutzen bringen wird", sagte Andreas Schweinar, CFO der Dorsch Gruppe.



Informationen zu DatuBIM



DatuBIM 2.0 ist eine unaufdringliche, durchgängig konzipierte Service- und Kollaborationsplattform, die Baudaten innerhalb von Stunden nach Datenerhebung automatisch analysiert und mit Designplänen und Projektfortschritt vergleicht. Digitale Ist-Zwillinge und automatisierte mehrdimensionale, maßgeschneiderte Analysen liefern wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung, Lenkung und Dokumentation von Prozessen, Qualität und Kostenplanung. Die cloudbasierte DatuBIM Software schafft Werte für Projektverantwortliche, Manager und Bauunternehmer und alle Fachgebiete der Baubranche.



Informationen zu Datumate



Datumate entwickelt Software und Dienstleistungen auf Basis von Big Data-Analyse, maschinellem Lernen, hochmoderner Computer Vision sowie Drohnen- und Kameratechnologien. Unsere Vorzeigedienste und -produkte, DatuBIM und DatuSurvey, revolutionieren die Kernprozesse wie Durchführungsmanagement von Infrastruktur-Bauprojekten und vereinfachen die Digitalisierung des gesamten Asset-Lebenszyklus von Planung bis Durchführung und Instandhaltung.



Weitere Informationen besuchen Sie Datumate auf der InterGeo Stuttgart (Halle 3, Stand F3.070) oder auf www.datumate.com (http://www.datumate.com/)



Informationen zur Dorsch Gruppe



Seit fast 70 Jahren ist Dorsch ein angesehener und innovativer Consulting- und Engineering-Partner für industrielle Kunden, private Investoren und öffentliche Institutionen. Mit etwa 2.000 Mitarbeitern zählt die Dorsch Gruppe zu den größten unabhängigen Planungs- und Beratungskonzernen Deutschlands und ist international mit mehreren Niederlassungen und einer Vielzahl an Projektbüros in mehr als 40 Ländern vertreten.



Weitere Informationen unter: www.dorsch.de (http://www.dorsch.de/)



Pressekontakt Datumate

Ursula Ron

Director of Marketing

E-Mail: ursular@datumate.com

Tel.: +972-73-705-7083 Pressekontakt Dorsch

Gerhard Habinger

Director of Marketing

E-Mail: Gerhard.Habinger@dorsch.de

Tel.: +49-89-5797-545



Original-Content von: Datumate, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/136244