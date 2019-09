Angesichts der bevorstehenden Sitzung der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger rund um den Globus zurück. Der deutsche Leitindex liegt leicht im Minus.

Am Tag des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt spürbar zurückgehalten. Der Dax notierte am Mittwoch kurz nach Handelsstart 0,1 Prozent tiefer bei 12.357 Punkten. Am Dienstag hatte er kaum verändert bei 12.372,61 Zählern geschlossen.

Eine Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte am Abend (20.00 Uhr MESZ) gilt unter Börsianern als sicher. Viele setzen zudem darauf, dass Notenbank-Chef Jerome Powell weitere Schritte bis zum Jahresende signalisieren wird.

Dabei sei eine weitere Lockerung der Geldpolitik unnötig, kritisierte Etsy Dwek, Chef-Anlagestrategin beim Vermögensverwalter Natixis. "Das Wachstum in den USA verlangsamt sich zwar, dürfte sich aber bei rund zwei Prozent stabilisieren. Den Verbrauchern geht es gut. Der Arbeitsmarkt floriert. Der Wohnungsbau profitiert von niedrigeren Zinsen."

Das sieht US-Präsident Donald Trump ganz anders: Er hatte die Fed-Notenbanker vergangene Woche in einem Tweet als "Dummköpfe" beschimpft und fordert seit langem noch massivere Zinsschritte zur Ankurbelung der Wirtschaft.

Am Donnerstag tagen noch die Notenbanken in Großbritannien, Japan und der Schweiz. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte schon vorige Woche eine weitere Lockerung der Geldpolitik beschlossen.

Angesichts der Flut von geldpolitischen Entscheidungen gingen die Anleger diese Woche rund um den Globus in Deckung. In Tokio gab der Nikkei am Mittwoch leicht auf 21.969 Punkte nach. An der Wall Street hatte zuvor der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,1 Prozent höher bei 27.110 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 8186 Punkte vor. Der breit gefasste S&P ...

