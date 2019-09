BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chef Robert Habeck hat die Absicht der CDU scharf kritisiert, die Pendlerpauschale im Rahmen des geplanten Klimapakets der Bundesregierung zu erhöhen. "Es wäre nicht richtig, die Pendlerpauschale jetzt abzuschaffen, denn das würde den gesellschaftlichen Frieden gefährden", sagte Habeck der Rheinischen Post. "Aber wenn die Union die Erhöhung der Pendlerpauschale plant, setzt sie für den Klimaschutz das völlig falsche Signal."

Eine Erhöhung würde als Anreiz wirken, mehr Benzin zu verbrauchen, warnte Habeck. "Dabei soll ein CO2-Preis genau das Gegenteil erreichen." Die Grünen wollten "die kompletten Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung an alle Menschen gleichmäßig zurückzahlen und die Stromsteuer auf fast null senken", sagte Habeck. "Das Energiegeld würde dann auch den Pendlern zugutekommen", erklärte er. Laut einem Konzept für eine "Verkehrswende", über das die Funke-Mediengruppe berichtete, fordern die Grünen eine Verdopplung der Kaufprämien für E-Autos. Dabei sollten künftig preiswertere und kleinere Fahrzeuge eine höhere Prämie erhalten als teure und große Autos.

Unterdessen hat der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, vor den entscheidenden Beratungen über das Klimaschutzpaket vor einem "Sammelsurium an Einzelmaßnahmen" gewarnt. "Zentral für das Klimaschutz-Konzept der Bundesregierung muss das glaubwürdige Bekenntnis zu einem Preis für CO2 sein", sagte er der Passauer Neuen Presse. Dieser solle "möglichst ungehindert über Sektoren und Regionen hinweg das Verhalten und die Erwartungen der Unternehmen und Konsumenten als Signal leiten". Zwar seien auch Begleitmaßnahmen notwendig, um etwa den Umstieg auf emissionsärmere Technologien zu ermöglichen, diese aber "sollten sich am zentralen Signal des CO2-Preises und nicht an bloßen Plausibilitätsüberlegungen ausrichten".

