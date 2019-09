18.9.: Gregor Rosinger und Wolfgang Matejka läuten die Opening Bell für Mittwoch. Der "Ötscher-Bär und der Parkring-Bulle" (Wording (c) Rosinger) sprachen gestern im Rahmen eines "Closed Circle" in der Webster University über die Märkte http://www.boerse-social.com 17.9.: Nikos Antonakakis läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit der Webster Vienna Private University ist er heute abend Host unseres Club-Talks mit Rosinger, Matejka, Öztürk & Eisler http://www.boerse-social.com/club 16.9.: Natalie Ransauer und Nefize Can läuten die Opening Bell für Montag. Als Team für Kommunikation, Marketing und Events spielen die beiden entscheidende Rollen beim Börsianer Festival 19 https://boersianer-festival.com/ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...