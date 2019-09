Zeithain (ots) - Am Fachpack-Messestand von Labelprint24 dreht sich dieses Jahr alles um die digitale, automatisierte und effektive Herstellung umweltfreundlicher Verpackungsmittel. Der europäische Systemhersteller präsentiert auf der internationalen Verpackungsmesse vom 24. bis 26. September 2019 in Nürnberg innovative digitale Verpackungslösungen, mit denen die Verpackungskunden des Unternehmens äußerst flexibel auf Marktanforderungen reagieren können.



Zu den wichtigsten Exponaten der Zeithainer Digitaldruck-Spezialisten zählen die neue "digiBOX" und digital bedruckte Laminattuben. Mit beiden Top-Produktneuheiten hat Labelprint24 Verpackungen im Portfolio, mit denen eine schnellere Time-to-Market bei der Einführung neuer Produkte erzielt werden kann.



Wie moderne digitale Faltschachtelfertigung in der Praxis aussieht, wird auf der Fachpack am Beispiel der "digiBOX" veranschaulicht. Dabei handelt es sich um eine 100-prozentige Web-to-Pack-Lösung zur digitalen Produktion individuell bedruckter und veredelter Faltschachteln.



Die "digiBOX" wird auf labelprint24.com online kalkuliert, und über den Druck, den Lackauftrag, bis zum Stanzen, Falzen und Kleben, komplett digital, automatisiert und vernetzt hergestellt. Dabei kommt eine atemberaubend schnelle Highspeed-Laserstanze mit Robotertechnik zum Einsatz. Mit dieser Linie, von der es in Europa nur wenige gibt, fertigt Labelprint24 Klein- und Kleinstmengen individuell bedruckter Faltschachteln ab Losgröße 1 effizient, wirtschaftlich und in kurzen Produktions- und Lieferzeiten.



"Schnelligkeit ist heute der wichtigste Mehrwert für unsere Faltschachtelkunden", freut sich Stefan Harder, Inhaber der harder-online GmbH / Labelprint24, über den gelungenen Produktionsstart der mit 72 Stunde Lieferzeit "schnellsten" digital bedruckten Faltschachtel der Welt.



Darüber hinaus können sich die Fachbesucher am Messestand von Labelprint24 in Halle 9 Stand 9-512 ein Bild über das umfangreiche Produktprogramm des Verpackungsmittelherstellers machen. Dazu zählen neben der "digiBox" und den Laminattuben auch Rollenetiketten, Booklets und Sandwichetiketten, Packungsbeilagen, Laminattuben, Faltschachteln und Umverpackungen aus Wellpappe.



