Am Freitag entscheidet die Bundesregierung, wie sie künftig ihre Klimaziele erreichen will. Im Interview rechnet der Umweltökonomen und Regierungsberater Axel Ockenfels mit der bisherigen Klimapolitik ab.

Axel Ockenfels' Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung dürfte vielen Grünen nicht gefallen. Dabei sei er "auch Volkswirt geworden, um zur Lösung der Klimaprobleme beizutragen", stellt der Spieltheoretiker der Universität Köln klar. Ockenfels gehört zum Beraterkreis des Klimakabinetts, das über Monate Gesetze zum Klimaschutz ausgearbeitet hat - und am Freitag in Berlin zur entscheidenden Sitzung zusammenkommen wird.

WirtschaftsWoche: Herr Ockenfels, der Anteil von Ökostrom am Gesamtverbrauch ist kontinuierlich gestiegen auf 44 Prozent im ersten Halbjahr, die CO2-Emissionen sind gegenüber 1990 um ein Viertel gesunken. Sind wir nicht auf einem guten Weg?Axel Ockenfels: Auf internationalen Konferenzen wird Deutschland oft als Beispiel angeführt - aber als Negativbeispiel. Was wir in Sachen Energiewende tun, hat mit effektivem Klimaschutz nur wenig zu tun.

Wie bitte?Wir geben Milliarden für die Förderung Erneuerbarer Energien aus, aber in den letzten Jahren ist es uns nicht gelungen, entsprechend CO2-Emissionen zu vermeiden. Die CO2-Emissionen sind sogar gestiegen! Außerdem tragen wir mit unserer zwar teuren, aber selbstzentrierten nationalen Klimapolitik nicht viel zum globalem Klimaschutz bei.

Das müssen Sie erklären.Nehmen wir den europäischen Emissionshandel. Indem wir Erneuerbare Energien subventionieren, werden die freiwerdenden Verschmutzungsrechte anderswohin verkauft und machen dort das Verbrennen von klimaschädlicher Kohle günstiger und damit attraktiver. Das ist der so genannte "Wasserbetteffekt" des Emissionshandels. Aber selbst ohne Emissionshandel ist wohl davon auszugehen, dass ein Großteil der fossilen Brennstoffe, die wir nicht in Deutschland verbrennen, lediglich in andere Regionen der Erde gelenkt werden.

Wie kommt das? Und was ist die Lehre daraus?Klimaschutz muss man global denken. Unilaterale Maßnahmen verpuffen oft wirkungslos. Zuweilen schaden sie sogar. Einseitige nationale Verpflichtungen können dazu führen, dass CO2-intensive Produktion ins Ausland abwandert oder dass wir bei internationalen Klimaverhandlungen nichts mehr anbieten können. Wenn das passiert, schadet dies nicht nur der Wirtschaft, sondern schafft auch Anreize für andere Staaten, beim Klimaschutz nicht mitzumachen.

Was bedeutet das für die Bundesregierung?Nationale Klimapolitik muss daran gemessen werden, wie andere Staaten darauf reagieren. Deutschland kann den Klimawandel nicht aufhalten, sondern allenfalls etwas verzögern. Im vorigen Jahr sind die globalen CO2-Emissionen um weit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...