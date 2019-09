Der EUR/USD hat sich vom jüngsten Tief aus dem Bereich der 1,0990 erholt und so erreichte das Paar die 1,1070 - An der 1,1100 befindet sich das Hoch der vergangenen Woche und die 3-Monate Widerstandslinie, welche einen wichtigen Widerstand darstellen - Sollte diese überwunden werden, kann es zu einer nachhaltigen Bewegung in Richtung des 55-Tage-SMA ...

