Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck im Euroraum ist im August wie erwartet konstant gewesen, wobei Energiepreise die Teuerung bremsten. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 1,0 (Juli: 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung bestätigt, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte auch so prognostiziert hatten. Allerdings blieb der monatliche Preisanstieg von 0,1 Prozent unter der Prognose von 0,2 Prozent.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) stiegen um 0,2 Prozent auf Monatssicht und um 0,9 (0,9) Prozent auf Jahressicht.

Energie verbilligte sich mit einer Jahresrate von 0,6 Prozent, nachdem sie sich im Juli noch um 0,5 Prozent verteuert hatte. Die Preise von verarbeiteten Lebensmittel einschließlich Alkohol und Tabak lagen um 1,9 (2,0) Prozent höher als im August 2018. Unverarbeitete Nahrungsmittel verteuerten sich um 2,5 (1,7) Prozent, Industriegüter ohne Energie um 0,3 (0,4) Prozent und Dienstleistungen um 1,3 (1,2) Prozent.

September 18, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)

