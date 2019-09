München (ots) - "Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern." Das Zitat aus dem "Leopard" von Giuseppe Tomasi di Lampedusa bringt auf den Punkt, worauf Familienunternehmen gefasst sein müssen: Veränderungen dürfen nie unterschätzt werden! Mit Dr. Dominik von Au, selbst Vertreter der Next-Generation, befreien sich Familienunternehmen und Unternehmerfamilien aus der Trägheit ihrer Verhaltensmuster und nutzen die Potenziale der Veränderung zum Durchstarten. Mit dem - folgerichtig disruptiv gestalteten - Buch "f.cube - So sichern Sie die Zukunft Ihres Familienunternehmens" zeigt der Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen gemeinsam mit Dr. Peter Bartels und Prof. Dr. Peter May seinen Lesern Wahrheiten auf, die sie vielleicht nicht gern hören - aber unbedingt beherzigen müssen.



Tradierte Werte, Erfolge der Vergangenheit, das so wichtige "Kerngeschäft"? Für die Generation Z komplett irrelevant! Von Au stellt klar: "Wenn Kunden von heute und von morgen einen nicht wie einen zu heißen Coffee-to-go fallenlassen sollen, sind Start-up-Spirit, New Work, Netzwerkökonomien, Diversity und soziale Gerechtigkeit die relevanten Zutaten des nachhaltigen Erfolgs. Innovation ist keine Zierde, kein Nebenverdienst des Unternehmens. Wer sie nicht als dauerhaften Prozess versteht und die Notwendigkeit zur Transformation traditioneller Geschäftsmodelle verkennt, wird es schwer haben". Expertise in Veränderungsprozessen, weiß er, ist Teamleistung. Konsequent haben an "f.cube" 20 namhafte Familienunternehmer wie Simone Bagel-Trah, Verena Pausder und Jan-Hendrik Goldbeck sowie Wissenschaftler wie Michael Hüther und Matthias Horx in einem Thinktank mitgearbeitet.



18 entscheidende Zukunftsfelder werden identifiziert: Der Leser bringt die sechs für ihn relevantesten auf den Punkt (oder besser auf sechs Würfelflächen). Damit wird der familyfuture.cube (kurz f.cube) zum kreativen Werkzeug und Begleiter. Am Ende jedes Kapitels knickt man die Buchseite je nach persönlicher Relevanz um.



"Mit Ihrem f.cube entwickeln Sie Ihre strategischen Themen für die nächsten 20 Jahre", fasst Dominik von Au das innovative Konzept und die Relevanz für jeden Familienunternehmer zusammen.



Dr. Dominik von Au macht die NextGen in Familienunternehmen future-ready. Dafür ist er zum einen der Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen. Sein Fokus hier, mit dem Gespür für die Dynamiken im Gesellschafter-Kreis: Zukunft schaffen mittels einer Familienverfassung für die ganze Inhaberfamilie und der strukturierten Regelung der Nachfolge. Zum anderen ist er dafür Partner und Family-Governance-Leader bei PwC. Sein Fokus hier, mit der Zahlen-Daten-Fakten-Expertise: Zukunft schaffen, damit unternehmerisches Wachstum profitabel gelingt und die Unabhängigkeit weiterhin gesichert bleibt.



Pressekontakt:



Gabriele Becker

Die Agentur für Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Nymphenburger Str. 101, 80636 München

Tel. 089-15820206, info@becker-pr.de



Original-Content von: INTES Akademie für Familienunternehmen GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81760/4378376