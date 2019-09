Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts017/18.09.2019/11:30) - Hiermit gibt die Heemann Vermögensverwaltung bekannt, dass rückwirkend zum 1.1.2019 eine formwechselnde Umwandlung der Heemann Vermögensverwaltung GmbH in die Heemann Vermögensverwaltung AG erfolgte. Mit der Umwandlung wird dem seit Jahren kontinuierlich gestiegenen verwalteten Vermögen Rechnung getragen. Ernst Heemann: "Nach der Berufung von Herrn Hölscher in unser Führungsteam, der in diesem Jahr erfolgten Erweiterung des Fondsmanager-Teams und der Erweiterung der FU Fonds-Familie um unseren monatlich ausschüttenden Rentenfonds ist die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Heemann Vermögensverwaltung AG." Mit der formwechselnden Umwandlung wurde auch das Grundkapital von 28.000 Euro um 172.000 Euro auf nun 200.000 Euro Grundkapital erhöht. Im Zuge des Formwechsels und der Kapitalerhöhung haben sich die jeweiligen Anteilsbesitze nicht geändert. Die Anteile befinden sich im Besitz der Vorstände und der Familie Heemann, wobei die Familie Heemann weiterhin 50 % der Anteile besitzt. Ernst Heemann: "Wenngleich die formwechselnde Umwandlung in eine Aktiengesellschaft den bisherigen Erfolg und das Zukunftspotenzial unseres Hauses unterstreichen soll, werden sich im Tagesgeschäft keine Änderungen unserer bewährten Philosophie ergeben. Sowohl bei der individuellen Vermögensverwaltung in Einzeldepots als auch bei unserer FU Fonds-Familie setzen wir seit mehr als 20 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung unser Leitmotiv 'Vermögen aufbauen und bewahren' im Sinne unserer Mandanten erfolgreich um. Zufriedene Mandanten waren schon immer die Grundlage für das steigende Wachstum des verwalteten Vermögens." Zu jeweils einzelvertretungsberechtigten Vorständen der Heemann Vermögensverwaltung AG sind Ernst Heemann, Ralf de Winder und Ralf Hölscher bestellt. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Horst Brockmann, Vorstand des langjährigen Kooperationspartners Finanz-Union AG, gewählt. http://www.heemann.org Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Im Jahr 2008 wurde die hauseigene FU-Fonds-Familie gestartet, welche mittlerweile drei Fonds umfasst. Hierbei handelt sich um den FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD), welcher überwiegend in Aktien investiert, den FU Fonds- IR Dachfonds (WKN HAFX27) sowie den FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M), einen offenen Rentenfonds mit planbaren monatlichen Ausschüttungen. Weiterhin ist die Heemann Vermögensverwaltung zum Fondsmanager für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bestellt. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch deren Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Tel.: 07263 408269 E-Mail: presse@heemann.org Web: http://www.heemann.org (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190918017

