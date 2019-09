Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Die europäische Airline-Branche könne den Boden gefunden haben, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Erstmals seit 15 Monaten legten die Kennziffern zur Auslastung wieder zu. Allerdings dürften Beschränkungen bei der Zusammensetzung der Aktionäre und der Brexit den Aktienkurs erst einmal belasten./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-09-18/12:02

ISIN: ES0177542018