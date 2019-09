Frankfurt am Main (ots) - Im großen Veggie-Patty-Test von TESTBild wurde der Incredible Burger von Garden Gourmet als Testsieger und als Preis-Leistungs-Sieger ausgezeichnet. "Der Geschmack von Garden Gourmets Patty, das auch bei McDonald's zum Einsatz kommt, überzeugt Fleischesser wie Vegetarier. Seine vergleichsweise hochwertigen Zutaten und die Geringfügigkeit seiner Belastungen bringen dem Burger den Spitzenplatz", bewertet TESTBild den Incredible Burger.



Christian Adams, Marketing Director von Garden Gourmet: "Mit unserem Incredible Burger zeigen wir, dass Verbraucher bei fleischlosen Produkten nicht auf guten Geschmack verzichten müssen. Bei der Produktion fallen außerdem rund 80 % weniger CO2 an als bei einem Fleisch-Patty - darauf sind wir stolz." Auch der klassische vegane Burger von Garden Gourmet schneidet gut ab und landet knapp hinter dem Incredible Burger auf Rang drei.



In einem ausführlichen Test hat das Verbrauchermagazin TESTBild insgesamt 7 pflanzliche Burgerpattys eingehend geprüft. Das Untersuchungsprotoll umfasst einen Probandentest mit dem Hamburger Profikoch Christian Günther, eine Expertenanalyse sowie einen umfangreichen Laborcheck.



Mehr zu Garden Gourmet und zu dem Incredible Burger finden Sie unter: https://www.gardengourmet.de/



