Anleger nutzen die jüngste Rally des Pfund Sterling für Gewinnmitnahmen. Die britische Währung verbilligte sich am Mittwoch auf 1,2446 Dollar, nachdem sie am Dienstag wegen Spekulationen auf ein Brexit-Abkommen in letzter Minute auf ein Zwei-Monats-Hoch von 1,2526 Dollar gestiegen war.

