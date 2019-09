Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt/München (pta019/18.09.2019/12:28) - Alljährlich im September blickt die Pharma- und Medizinbranche gebannt nach München. Dort werden im Deutschen Museum die auch als Pharma Oscars bekannten Awards "Die Goldene Tablette" und "Das innovativste Produkt" vergeben. In diesem Jahr sicherten sich BOCAhealthcare und Surge-on Medical die Plätze Eins und Zwei in der Kategorie "Startups".



"Wir gratulieren den Teams von BOCAhealthcare und Surge-on Medical zu dieser Auszeichnung und sind stolz, dass die Innovativität der zwei auf aescuvest vorgestellten Unternehmen von unabhängigen Experten in Form der Pharma Awards derart prominent bescheinigt wird", so aescuvest-CEO Dr. Patrick Pfeffer. "Die Einschätzung der Experten deckt sich mit der unseres Investment-Komitees, deren positives Urteil Voraussetzung für die Annahme einer Kampagne ist." Über die auf Gesundheitsunternehmen ausgerichteten Plattformen können sich auch private Anleger an Start-ups aus der innovativsten wirtschaftlich bedeutendsten Branche in Europa beteiligen. Um die Sicherheit für die Investoren zu erhöhen, überprüft bei aescuvest ein Beirat die Plausibilität und Innovativität jedes eingereichten Projekts.



BOCAhealthcare hat ein tragbares Gerät zum Messen der Körperzusammensetzung entwickelt, das mit einer Smartphone-Applikation verbunden ist. Das System ist in der Lage, auf einfache Weise den Hydratations- und Ernährungszustand der Patienten zu messen sowie das Herzschlagvolumen und den systemischen Gefäßwiderstand zu bestimmen. Das Berliner Unternehmen mit italienischen Wurzeln wirbt derzeit mit einer Kampagne auf aescuvest.de um Investorengelder.



Surge-on Medical entwickelt und verkauft voll steuerbare, schnell zerlegbare sowie leicht zu reinigende Instrumente für die minimalinvasive Arthroskopie und Laparoskopie. Das niederländische Start-up arbeitet außerdem an der Zukunft des ferngesteuerten Robotereinsatzes in der Präzisionschirurgie. Die modularen und wiederverwendbaren Instrumente sind so konzipiert, dass sie an Operationsroboter angeschlossen werden können. Über aescuvest.eu beabsichtigt das Unternehmen nun 3 Mio. Eur im Rahmen eines prospektbasierten Wertpapierangebots aufzunehmen.



Seit dem Jahr 2000 werden jährlich die innovativsten und nachhaltigsten Unternehmen in der Kategorie "Rx" und seit 2018 in den Kategorien "OTC", "Orphan Drugs" und "Startups" sowie seit 2019 zusätzlich "Specialty Care" geehrt. Entscheidungsgrundlage ist dabei die Erhebung Pharma Trend, welche unter Ärzten, Apothekern und Patienten durchgeführt wird. In der Kategorie "Startups" erfolgt die Ermittlung der Gewinner durch eine zehnköpfige Expertenjury, die über langjährige Erfahrung in Biotechnologie, Medizintechnik, M&A und Management sowie in Medizin und Marketing von Arzneimitteln verfügt.



Die Veranstaltung des Eurecon Verlags steht unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.



aescuvest ist die erste pan-europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig mit überdurchschnittlichen Renditechancen zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd, Business Angels und Venture-Capital-Geber zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von mehr als 550.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Mit Sitz im Finanzzentrum Frankfurt startete www.aescuvest.de als Crowdfunding-Plattform in Deutschland, um Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung verwirklichen zu können. 2018 markiert der Start von www.aescuvest.eu die Premiere einer Crowdfunding-Plattform für Unternehmen des Gesundheitssektors, die europaweit grenzüberschreitendes Finanzieren und Investieren möglich macht.



