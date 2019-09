Volker Brück wurde zum neuen Vertriebsleiter der Romaco Pharmatechnik GmbH mit Sitz in Karlsruhe ernannt. Er ist künftig für die Vermarktung der Produktlinien Romaco Noack und Romaco Siebler verantwortlich.Volker Brück, 51, hat im Juli 2019 die Vertriebsleitung der Romaco Pharmatechnik GmbH mit Sitz in Karlsruhe übernommen. In seiner neuen Funktion verantwortet er die internationale Vermarktung der Produktlinien Romaco Noack und Romaco Siebler. Dazu gehören die Blister-, Streifen- und Röhrchenfülllösungen des Komplettanbieters, die im Werk von Romaco in Karlsruhe kaufmännisch betreut, konstruiert ...

