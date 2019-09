-- Hauptgeschäftsführer: Wirtschaft muss sich auf harten Brexit einstellen

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor negativen Folgen einer kurzfristigen weiteren Verschiebung des Brexits "ohne klaren Fahrplan" gewarnt. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte in Berlin, sollte die britische Regierung einen weiteren Antrag stellen, müsse klar erkennbar sein, wie London den Weg aus dem "drohenden No-Deal-Drama" beschreiten wolle. "Nur in diesem Falle und bei glaubhafter parlamentarischer Unterstützung ist eine weitere Verschiebung auch aus unserer Sicht sinnvoll", sagte Lang.

Die Wirtschaft müsse sich auf einen harten Brexit einstellen, und eine "Last-Minute-Fristverlängerung" wäre für die Unternehmen besonders teuer. "Wir sind einen Wimpernschlag entfernt vom Brexit und schauen fassungslos auf die politische Krise in London", sagte der BDI-Hauptgeschäftsführer. Im Fall eines harten Brexits ohne Abkommen drohe der Zuwachs des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) 2019 "sogar in Richtung Null gehen".

In Deutschland könnte Lang zufolge "eine hohe fünfstellige Zahl" an Arbeitsplätzen von einem harten Brexit betroffen sein. Niemand könne sich auf etwas einstellen, dessen Regeln unklar seien, warnte Lang mit Blick auf die Vorbereitungen der Industrie. Eine mögliche Fristverlängerung vergrößere die Unsicherheit für die Unternehmen. Lang machte klar, dass die deutsche Industrie trotzdem die Verhandlungsposition der EU vorbehaltlos unterstütze. Für die Wirtschaft gehe es vor allem um Integrität des Binnenmarkts.

"Extrem besorgt" sei der BDI über den Stand der No-Deal-Vorbereitungen auf der britischen Insel. "Stand heute fehlen noch zahlreiche rechtliche Regelungen für horizontale Themen wie Zölle und für bestimmte Sektoren wie die Landwirtschaft", sagte Lang. "Wir steuern auf eine Situation zu, in der ausgerechnet Großbritannien als einziges Land in Europa keine Notfallregelung in Kraft haben wird."

Gute Begründungen für eine Verschiebung könnten Neuwahlen oder ein neues Referendum sein, eine bedingungslose Verschiebung dürfe es aber nicht geben. "Es braucht inhaltliche Argumente für eine Verschiebung und nicht nur eine Verschiebung wegen des Zeitgewinns", sagte Lang. Die jüngste Verschiebung des Austrittsdatums im April habe bereits die politischen Verhandlungen in keiner Weise vorangebracht. "Stattdessen haben viele Unternehmen, die sich auf den 29. März eingestellt hatten, hohen Aufwand betrieben und vom Ergebnis her unnötige Ausgaben getätigt", sagte Lang. Maßnahmen wie Werksferien oder das Abschmelzen von Arbeitszeitkonten könnten sie kein zweites Mal ergreifen.

