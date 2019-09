Berlin (ots) - Das Forum de St. Louis (FSL) zeigt Afrika im Aufbruch. Die Veranstaltung bringt Multiplikatoren vom afrikanischen Kontinent und der Diaspora aus Wirtschaft, kreativen und digitalen Industrien, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um über Innovation und Kreativität ihres Kontinents in Dialog zu treten.



Afrika lädt ein - das FSL ist eine afrikanische Initiative. Auf dem Programm stehen Panels zu Themen wie Demographie, Nachhaltigkeit und Mobilität, sowie ein Konzert mit westafrikanischen Klängen und einer "Design-Nacht" mit einer Modenschau.



Teilnehmer sind u.a.: Awa Ly, Hamidou Anne, Andre Azoulay, Didier Acouetey, Hamidou Sall, Volker Schlöndorff, Aisha Deme, Mbougar Sarr, Rama Yade, Alioune Sall & mehr



Termin: 19.09.-21.09.

Ort: Berlin Zusammen mit dem Forum de St. Louis laden wir Sie hierzu herzlich ein.



Die Veranstaltung findet auf Englisch und Französisch (Simultanübersetzung) statt.



Gerne vermitteln wir Ihnen Interviews Teilnehmern im Vorfeld.



Hintergrund: Gegründet wurde das Forum durch "Unternehmer des Wissens" Amadou Diaw, der sich seit 30 Jahren erfolgreich für die Entwicklung des Bildungsbereichs in Senegal einsetzt. Dieses Forum des Dialogs wird nun auf Europa ausgeweitet. Das Forum bietet die Gelegenheit, im persönlichen Austausch mit Akteuren aus verschiedenen Regionen Afrikas (Schwerpunkt Westafrika) neue Ansätze und Sichtweisen kennenzulernen bzw. zu vertiefen.



Mehr Informationen unter: https://www.freiheit.org/der-senegal-starker-anker-westafrika



Programm in Kürze:



Donnerstag, 19 September

19:00 - 22.00 Uhr

Eröffnungszeremonie:

"No more walls, Building bridges"

Georg Neumann, Jazz Institute, Berlin Freitag, 20 September

10:00 - 18:00 Uhr

"Ideation, Face to Face & Trios" - Conferences

Akademie der Künste 21:00 - 24:00 Uhr

Abschlusszeremonie

Heilig-Kreuz Kirche Samstag, 21 September

10:00 - 13:00 Uhr

Workshops

Palais Populaire

Humboldt Universität Pressekontakt:



Jordi Razum

Pressestelle der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Fachbereich Kommunikation

Reinhardtstraße 12, 10117 Berlin

Tel.: +49 30 28 87 78 52

E-Mail: presse@freiheit.org



Original-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/4378578