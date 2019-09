Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation im August unverändert bei 1,0 Prozent

Der Inflationsdruck im Euroraum ist im August wie erwartet konstant gewesen, wobei Energiepreise die Teuerung bremsten. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 1,0 (Juli: 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung bestätigt, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte auch so prognostiziert hatten. Allerdings blieb der monatliche Preisanstieg von 0,1 Prozent unter der Prognose von 0,2 Prozent. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) stiegen um 0,2 Prozent auf Monatssicht und um 0,9 (0,9) Prozent auf Jahressicht.

EZB teilt bei Dollar-Tender 38,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 38,5 Millionen US-Dollar an vier Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 37,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,41 (zuvor: 2,59) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

DZ: Fed Funds Futures nur eingeschränkt für Fed-Prognose geeignet

Fed Funds Futures eignen sich nach Einschätzung der DZ Bank derzeit nur eingeschränkt zur Beurteilung der Markterwartungen für Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Grund sind die gemessen am Leitzins zu hohen Zinsen am Geldmarkt. "Die hohen Fed Fund Futures können auch bedeuten, dass an den Märkten nicht mehr erwartet wird, dass es der Fed gelingt, die Zinsen innerhalb des vorgegebenen Bands zu halten", sagt Analyst Rene Albrecht.

Taliban erklären sich zu neuen Gesprächen mit den USA bereit

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben sich zu neuen Gesprächen mit den USA bereit erklärt. "Unsere Türen sind für Verhandlungen geöffnet", sagte der Chefunterhändler der Taliban, Scher Mohammed Abbas Staniksai, am Mittwoch der Rundfunkgesellschaft BBC. Am Dienstag waren bei zwei Selbstmordanschlägen, für die die Taliban die Verantwortung übernahmen, 48 Menschen getötet und etwa 80 verletzt worden.

Ruhani: Angriff auf Öl-Anlagen war "Warnung" jemenitischer Rebellen an Riad

Bei den Luftangriffen auf zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien hat es sich nach den Worten von Irans Präsident Hassan Ruhani um eine "Warnung" der jemenitischen Rebellen an die Regierung in Riad gehandelt. Saudi-Arabien solle daraus "Lehren" ziehen, sagte Ruhani am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Teheran. "Sie haben kein Krankenhaus getroffen (...), sie haben keine Schule getroffen (...). Sie haben nur ein Industriezentrum getroffen, um Euch zu warnen", sagte Ruhani laut einer Mitteilung der iranischen Regierung im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Netanjahu und Gantz gleichauf nach Auszählung fast aller Stimmzettel

Nach Auszählung fast aller Stimmen in Israel liegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein wichtigster Herausforderer Benny Gantz Medienberichten zufolge gleichauf. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend meldeten, kommen sowohl Netanjahus rechtsgerichteter Likud als auch die Liste Blau-Weiß von Ex-Generalstabschef Gantz auf 32 Sitze im Parlament. Demnach wurden nach der Parlamentswahl vom Dienstag inzwischen mehr als 92 Prozent der Stimmzettel ausgezählt.

BDI: Weitere Brexit-Verschiebung nur bei klarem Plan sinnvoll

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor negativen Folgen einer kurzfristigen weiteren Verschiebung des Brexits ohne deutliches Ziel gewarnt. "Es darf keinen Freifahrtschein für eine Verschiebung geben ohne klaren Fahrplan", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang zu Journalisten in Berlin. Sollte die britische Regierung einen weiteren Antrag stellen, müsse klar erkennbar sein, wie London den Weg aus dem "drohenden No-Deal-Drama" beschreiten wolle. "Nur in diesem Falle und bei glaubhafter parlamentarischer Unterstützung ist eine weitere Verschiebung auch aus unserer Sicht sinnvoll", sagte Lang.

Weber: EU-Parlament akzeptiert Brexit-Aufschub nur bei guter Begründung

Konservative, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne im EU-Parlament haben eine Verschiebung des Brexit an Bedingungen geknüpft. Das EU-Parlament werde "eine Verlängerung nur akzeptieren, wenn sie gut begründet ist", sagte der Konservative Manfred Weber (CSU) am Mittwoch in Straßburg. "Bei Neuwahlen oder einem neuen Referendum können sie auf uns zählen", präzisierte die Chefin der Sozialdemokraten, Iratxe García.

Juncker: Risiko eines chaotischen Brexit ist "sehr real"

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat im Europaparlament vor einem chaotischen Brexit ohne Austrittsabkommen gewarnt. "Das Risiko eines No-Deal ist sehr real", sagte Juncker vor den Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg. Auch die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen, deren Land derzeit den Vorsitz bei den EU-Mitgliedstaaten hat, sagte, ein ungeregelter Brexit am 31. Oktober sei "ein ziemlich wahrscheinliches Ergebnis".

China zapft wegen Schweinepest tonnenweise tiefgekühlte Fleischreserven an

China zapft wegen der grassierenden Afrikanischen Schweinepest tonnenweise tiefgekühlte Fleischreserven an. Nach Angaben der Behörden sollen noch in dieser Woche am Donnerstagnachmittag rund 10.000 Tonnen Schweinefleisch aus der strategischen Reserve auf den Markt gebracht werden. Dabei handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um importiertes Schweinefleisch, vor allem aus Frankreich, den USA, Deutschland und Dänemark.

Guterres warnt vor Niederlage im "Wettlauf" zur Vermeidung von Klimakatastrophe

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einer Niederlage im "Wettlauf" zur Vermeidung einer Klimakatastrophe gewarnt. Die "ganze Gesellschaft" müsse die jeweiligen Regierungen "unter Druck setzen", damit sie sich schneller bewegten, forderte Guterres am Dienstag (Ortszeit) in einem Interview mit dutzenden internationalen Medien, die sich zu dem Verbund Covering Climate Now zusammengeschlossen haben. "Wir sind dabei, den Wettlauf zu verlieren", sagte er.

Regierung will deutsches Recht für elektronische Wertpapiere öffnen

Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf zur Einführung von Blockchain-Anleihen auf den Weg bringen und damit elektronische Wertpapiere einführen. Das Vorhaben ist Teil der Blockchain-Strategie der Regierung, die das Kabinett in Berlin beschlossen hat. Einer Einführung von privaten Stablecoins wie der von Facebook geplanten Digitalwährung Libra als Alternative zu staatlichen Währungen erteilt die Regierung in ihrem Konzept hingegen eine Absage.

Habeck attackiert CDU-Pläne zur Erhöhung der Pendlerpauschale

Grünen-Chef Robert Habeck hat die Absicht der CDU scharf kritisiert, die Pendlerpauschale im Rahmen des geplanten Klimapakets der Bundesregierung zu erhöhen. "Es wäre nicht richtig, die Pendlerpauschale jetzt abzuschaffen, denn das würde den gesellschaftlichen Frieden gefährden", sagte Habeck der Rheinischen Post. "Aber wenn die Union die Erhöhung der Pendlerpauschale plant, setzt sie für den Klimaschutz das völlig falsche Signal."

Studie: Hälfte aller Flüchtlinge ist psychisch belastet

Bei einer wissenschaftlichen Befragung in einer Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung haben mehr als 50 Prozent der Flüchtlinge deutliche Zeichen einer psychischen Störung gezeigt. Ein Drittel der Befragten wies eine posttraumatische Belastungsstörung auf, ebenfalls ein Drittel berichtete von psychosomatischen Symptomen wie Herzrasen und Angstzuständen, wie die Universität Leipzig am Mittwoch mitteilte.

DIW: Strenge Regulierung des Mietmarkts kann zulasten der Mieter gehen

Eine strenge Regulierung des Mietmarkts kann Mieter mehr schaden als helfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die den Zusammenhang zwischen Mietmarktregulierung und Eigenheimquote in 27 Ländern während der vergangenen 100 Jahre untersucht hat.

Söder legt sich nicht auf Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin fest

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nicht auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin der Union festlegen wollen. "Mit wem wir in die nächste Bundestagswahl gehen, werden wir zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden", sagte der CSU-Vorsitzende dem Handelsblatt. Kramp-Karrenbauer sei in den vergangenen Monaten in den Medien häufig ungerecht behandelt worden. "Sie hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass CDU und CSU wieder als geschlossene Formation auftreten. Und sie wird auch in ihrer Arbeit als Verteidigungsministerin überzeugen", sagte Söder.

+++ Konjunkturdaten +++

GROßBRITANNIEN

Verbraucherpreise Aug +0,4% gg Vm; +1,7% gg Vj

Verbraucherpreise Aug PROG: +0,5% gg Vm; +1,8% gg Vj

Verbraucherpreise Kern Aug +0,4% gg Vm; +1,5% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) Aug -0,1% gg Vm; +1,6% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) Aug PROG: +0,1% gg Vm; +1,7% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Aug -0,1% gg Vm; -0,8% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Aug PROG: +0,2% gg Vm; -0,1% gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.