Vertreter des Unternehmens geben im Rahmen ihres Keynote-Vortrags einen Vorausblick auf innovative Planungs- und Analysefunktionen in der nächsten Version der Plattform OneStream XF

OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, hat heute seine jährliche Splash-Nutzerkonferenz für die EMEA-Region mit Partner-Summit in Madrid eröffnet. Bei der Veranstaltung wurden rekordverdächtige Teilnehmerzahlen verzeichnet. Die Teilnehmer kommen aus ganz Europa.

Weitere Nachrichten: Französischer Kunde TSG Group realisiert mit Unterstützung von OneStream Software den digitalen Wandel des Finanzgeschäfts

Bei der Splash-Veranstaltung von OneStream für die EMEA-Region stieg die Anzahl der Finanzexperten, Kunden und Partner, die gemeinsam mit den Mitarbeitern von OneStream an der Konferenz teilnahmen, um 40 Prozent. Dieser Anstieg spiegelt das starke Wachstum in Europa mit einem Plus von mehr als 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr wider, wie bei der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse von OneStream berichtet wurde.

"Der digitale Wandel ist bei der Splash Madrid ein ganz großes Thema, denn Finanzvorstände von Unternehmen aus aller Welt sind bestrebt, Finanzprozesse zu optimieren und größere Mengen ihrer Daten zur Erzielung strategischer Vorteile zu nutzen. Hier auf der Konferenz demonstriert OneStream einige Neuerungen und Verbesserungen der Plattform und Lösungen aus dem neuen XF MarketPlace. Damit werden Finanzabteilungen dabei unterstützt, bei der Planung und Analyse effizienter, zukunftsorientierter und vorausschauender zu arbeiten, um im gesamten Unternehmen tiefergehende Erkenntnisse und verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erhalten", so Ricardo Rasche, Geschäftsführer von OneStream Software für die Region EMEA.

Im Rahmen des Keynote-Vortrags präsentierten Vertreter von OneStream neue, innovative Planungs- und Analysefunktionen der neuen Version der OneStream XF-Plattform, die im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen wird. Dazu zählen neue Self-Service Business-Intelligence-Dashboards sowie erweiterte Analyse- und Prognosefunktionen.

"Unsere Kunden und Partner in der Region EMEA zeigen sich begeistert von den neuen Funktionen der nächsten Version der OneStream XF-Plattform und von den damit verbundenen Möglichkeiten zur vereinfachten Bereitstellung, erweiterten Nutzung sowie zur Wertsteigerung der OneStream-Plattform. Diese bietet eine noch breitere Palette an Berichts-, Planungs- und Analysefunktionen an zentraler Stelle", so Rasche weiter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.onestreamsoftware.com

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer modernen CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. OneStream XF kann in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden. Die Plattform ist eine der ersten und einzigen Lösungen, die Unternehmen vergleichbare Standards und Kontrollmöglichkeiten bereitstellt. Sie bietet Unternehmenseinheiten die erforderliche Flexibilität, um mithilfe einer einzigen Anwendung unter Beachtung der Unternehmensstandards noch detaillierter berichten und planen zu können.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. OneStream wurde bei der Inc. 5000 2019 als eines der 700 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika gelistet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190918005507/de/

Contacts:

Chris McManus

Tel. 917-324-0808

chrism@narratemarketing.com