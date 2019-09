Wichtige Höhepunkte:

Das Compute Express Link Consortium (CXL) kündigt heute seine offizielle Gründung an.

Die heute angekündigte Aufnahme neuer Mitglieder in den erweiterten Vorstand von CXL wird dazu beitragen, neue technische Entwicklungen und die Einführung in die Industrie voranzutreiben.

CXL ist die neue Hochgeschwindigkeitsverbindung mit offenem Standard, die ein Beschleuniger-Ökosystem ermöglicht, das auf leistungsstarkes, heterogenes Computing ausgerichtet ist.

Interessierte Mitgliedsunternehmen und Institutionen werden zur Teilnahme ermutigt.

Heute geben Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Intel Corporation und Microsoft die Gründung des Compute Express Link (CXL) Consortium, bekannt und enthüllten die Namen ihrer neu gewählten Mitglieder im Vorstand.

Die Kerngruppe der wichtigsten Industriepartner kündigte ihre Absicht an, im März 2019 den CXL-Standard zu übernehmen und passioniert zu bleiben, diesen zu verbessern, und zwar eine neue Hochgeschwindigkeits-CPU-zu-Gerät- und -CPU-zu-Speicher-Verbindung, die die Leistung der Rechenzentren der nächsten Generation beschleunigt.

Die fünf neuen CXL-Vorstandsmitglieder sind folgende: Steve Fields, Fellow und Chief Engineer von Power Systems, IBM; Gaurav Singh, Corporate Vice President, Xilinx; Dong Wei, Standards Architect und Fellow bei ARM Holdings; Nathan Kalyanasundharam, Senior Fellow bei AMD Semiconductor; und Larrie Carr, Fellow, Technical Strategy and Architecture, Data Center Solutions, Microchip Technology Inc.

Der Vorsitzende des CXL Consortium, Jim Pappas, besprach die jüngsten Entwicklungen:

"CXL erfreut sich einer beispiellosen Dynamik mit der Teilnahme führender Unternehmen aus allen Segmenten der Computerindustrie", sagte Pappas. "Es ist äußerst erfreulich, die Höhe der Investitionen zu sehen und sich auf den Erfolg von CXL zu konzentrieren. Wir verfügen über ein erstklassiges technisches Team, das alle erforderlichen Disziplinen abdeckt, um den Erfolg sicherzustellen. Im Namen des CXL-Vorstands freue ich mich, diese neuen Direktoren im CXL-Vorstand willkommen zu heißen, und freue mich auf ihre Beiträge zu dieser wichtigen neuen Technologie".

CXL-Spezifikation 1.1

Da Beschleuniger zunehmend als Ergänzung zu CPUs zur Unterstützung neuer Anwendungen wie Künstliche Intelligenz und Machine Learning eingesetzt werden, wurde CXL als offene Standardschnittstelle für die Hochgeschwindigkeitskommunikation konzipiert. Die Spezifikation bietet eine bahnbrechende Leistung für neue Nutzungsmodelle und unterstützt gleichzeitig ein offenes Ökosystem für Rechenzentrumsbeschleuniger und andere Hochgeschwindigkeitsverbesserungen sie wurde im März 2019 ratifiziert.

Die CXL-Technologie erhält die Speicherkohärenz zwischen dem CPU-Speicherplatz und dem Speicher auf angeschlossenen Geräten aufrecht, was eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen für höhere Leistung, reduzierte Komplexität des Softwarestacks und niedrigere Gesamtsystemkosten ermöglicht. Dies ermöglicht es dem Benutzer, sich einfach auf die Ziel-Workloads zu konzentrieren und nicht auf die redundante Speicherverwaltungshardware in seinen Beschleunigern.

Die Spezifikation ist derzeit für Unternehmen verfügbar, die sich CXL Consortium anschließen

Die Äußerungen CXLs neu gewählter Vorstandsmitglieder nach der Wahl

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder von CXL haben sich nach ihrer Aufnahme in den Vorstand wie folgt geäußert:

"CXL hat genügend Dynamik erreicht, um eine breite Beteiligung der Industrie zu gewährleisten. Es ist jetzt an der Zeit, dass IBM die Erfahrungen aus über 6 Jahren kohärenter Beschleunigung mit CAPI und OpenCAPI einbringt und unseren Teil dazu beiträgt, zum CXL-Ökosystem beizutragen." - Steve Fields, Fellow und Chief Engineer von Power Systems, IBM

"Eine leistungsstarke, anpassungsfähige Beschleunigung wird entscheidend sein, um der steigenden Nachfrage nach Leistung in einer Vielzahl von Märkten gerecht zu werden", sagte Gaurav Singh, Corporate Vice President von Architecture, Verification and Systems Engineering, Xilinx, Inc. "Bei Xilinx haben wir die Bedeutung von kohärenten Verbindungen zur Verbindung von Prozessoren, Speicher und Beschleunigern erkannt, und ich freue mich, dem CXL-Vorstand beizutreten, um den Standard voranzutreiben. Mit der Unterstützung von Hyperscale-Cloud-Anbietern, System-OEMs, Prozessor-Anbietern und Technologieführern wie Xilinx wird CXL zu einer allgegenwärtigen Prozessor-Schnittstelle für Speicher und Beschleuniger." - Gaurav Singh, Corporate Vice President, Xilinx

"Ich freue mich, als neues Vorstandsmitglied von CXL Consortium ernannt worden zu sein. Die Mitgliedschaft von Arm auf Vorstandsebene spiegelt nicht nur das Vertrauen der Industrie in unseren starken Beitrag zu dieser wichtigen, aufstrebenden Technologie wider, sondern auch eine gemeinsame Vision, sich an einem wirklich globalen Multi-CPU-Standard auszurichten, der für alle Prozessorarchitekturen gilt." - Dong Wei, Standards Architect und Fellow bei Arm Holdings, Inc.

"AMD ist fest davon überzeugt, dass eine heterogene Verarbeitung erforderlich ist, um die exponentielle Nachfrage nach Compute zu befriedigen, und wir freuen uns, gemeinsam mit anderen Branchenführern die Abstimmung auf einen gemeinsamen kohärenten Interconnect-Standard in CXL voranzutreiben", sagte Nathan Kalyanasundharam, Senior Fellow bei AMD. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der CXL-Community, um eine engere Kopplung und Kohärenz zwischen Prozessoren und Beschleunigern zu ermöglichen, Programmiermodelle zu vereinfachen und eine neue Innovationswelle bei Beschleuniger- und Speichertechnologien zu ermöglichen." - Nathan Kalyanasundharam, Senior Fellow bei AMD

"Es ist mir eine Ehre, in den CXL-Vorstand gewählt zu werden. CXL wird eine Schlüsseltechnologie sein, um bahnbrechende speicherzentrierte Infrastrukturlösungen mit dem Ziel zu ermöglichen, die Leistung und Effizienz des Rechenzentrums zu verbessern. Microchip freut sich darauf, zur Entwicklung des CXL-Standards und der bestehenden Zusammenarbeit mit der Gen-Z-Organisation beizutragen." - Larrie Carr, Fellow, Technical Strategy and Architecture, Data Center Solutions, Microchip Technology Inc.

Schließen Sie sich den CXL-Branchenführern an

Die fördernden Gründerfirmen repräsentieren ein breites Spektrum an Branchenexpertise und umfassen führende Cloud-Service-Anbieter, Kommunikations-OEMs und System-OEMs. CXL heißt neue Mitglieder willkommen. Derzeit wird daran gearbeitet, innovative Anwendungsfälle, die die CXL-Technologie nutzen, sowie die Entwicklung der CXL-Spezifikation 2.0 zu erweitern, um die technischen Merkmale und Fähigkeiten der Norm zu verbessern.

