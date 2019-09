BERLIN (Dow Jones)--Die von der Regierung geplante Agentur für Sprunginnovationen soll nach Leipzig kommen. Das gaben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) in Berlin bekannt. "Wir haben uns gemeinsam entschieden, dass sie ihren Sitz in Leipzig haben wird", sagte Altmaier. Die Agentur solle zeitnah als GmbH in Leipzig gegründet werden. Die Entscheidung für Leipzig beruhte laut Altmaier auf einer Empfehlung des Gründungsdirektors der Agentur, Rafael Laguna.

Laguna sagte bei einem gemeinsamen Statement mit Altmaier und Karliczek, eine verkehrstechnisch bessere Situation und eine hohe "Symbolik" hätten für Leipzig gesprochen. Insgesamt hätten sich 17 Standorte für die Agentur beworben - darunter Potsdam und Karlsruhe. "Die Entscheidung für Leipzig ist keine Entscheidung gegen Potsdam", betonte Altmaier. Leipzig sei bereits heute ein "innovationspolitischer Leuchtturm". Man habe sich bewusst für einen Standort in Ostdeutschland entschieden. Altmaier verwies auch auf die Nähe zum ostdeutschen Braunkohlerevier.

Die Agentur, mit deren Gründung ein Beschluss des Bundeskabinetts umgesetzt wurde, soll nach dem Willen der Regierung bahnbrechenden Innovationen "Made in Germany" zum Durchbruch verhelfen. Solche Sprunginnovationen sollen nicht nur häufiger in Deutschland erdacht, sondern vor allem auch häufiger verwertet und auf den Markt gebracht werden. Ziel ist es, dass aus hochinnovativen Ideen aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen sowie hochwertige, zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen sollen. Karliczek betonte, mit der Agentur gehe man "einen völlig neuen Weg in der Innovationspolitik".

