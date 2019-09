Potsdam (ots) - Am Samstag, 28. September 2019, schenkt BB RADIO der Region ein Konzert der Superlative. Das Line-Up ist komplett und es wird DAS Gratis-Open-Air-Konzert des Jahres in Brandenburg. Zum Mega-Finale der BB RADIO-Sommertour im Optikpark Rathenow gibt "Brandenburgs Nr. 1" für 5.000 Hörer eine gigantische Party, bei freiem Eintritt!



Nonstop - an nur einem Abend - hat BB RADIO exklusiv einzigartige Headliner, Chartstürmer, Top Newcomer sowie einen internationalen Star-DJ verpflichtet. Live on Stage präsentiert die BB RADIO-Morgenshow



- Superstar Xavier Naidoo

- den internationalen Star-DJ Antoine

- Top-Newcomer Tom Gregory

- das Berliner Mega-DJ Duo YouNotUs

- The DiscoBoys

- DoPPelhousehälfte Darüber hinaus können die Besucher auch ihre Lieblingsmoderatoren hautnah erleben, denn neben dem Morgenshow-Team um Alex Purrucker, Clara Himmel und Maiki werden viele weitere bekannte BB RADIO-Stimmen vor Ort für beste Stimmung sorgen. Morgenmoderator Alex Purrucker ist total happy über das grandiose Line-Up: "Wahnsinn, was BB RADIO immer wieder für geile Acts an den Start bringt."



BB RADIO-Programmdirektor Tim Torno: "Großartiger könnte der Abschluss des Sommers und unserer Tour durchs ganze Land nicht werden. Für die besten Hörer des Landes haben wir das fetteste Line-Up auf die Beine gestellt. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend - davon wird Rathenow noch in 10 Jahren reden."



