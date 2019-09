Schokobrunnen. Gestern, 17.9.19, der Closed Circle in der Webster University war einmal eine Veranstaltung ganz nach meinem Geschmack. Nach der hochinteressanten Podiumsdiskussion Eisler, Öztürk, Matejka, Rosinger hatten wir noch Gelegenheit zu One-to-ones. Neben Rosinger waren auch andere Leute meiner Altersklasse an meinem Tisch, es war ganz angenehm, Erinnerungen mit Leuten austauschen zu können, die einem glauben, dass das wirklich passiert ist, weil sie auch dabei waren. Man muss ja nicht bei jedem IPO dabei sein, und mit Stolz verkündeten manche, dass sie bei diesem oder jenem IPO nicht dabei waren. Bezüglich Strabag muss ich leider zugeben: Ich war auch beim zweiten Mal dabei. Und ich warte, bis ich in die Gewinnzone komme, ich habe die Hoffnung nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...