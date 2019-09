Die UN-Klimakonferenz steht bevor und das Thema Klimakrise ist in aller Munde. Doch oft wird darüber nicht objektiv und faktenbasiert diskutiert. Die richtigen Zahlen zu kennen kann dabei so einfach sein. Schwerpunkt Klima und Tech. Diskussionen über die Klimakrise sind allgegenwärtig und verstärken sich vor allem jetzt im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz im kommenden Dezember. In diesem Artikel betrachten wir das Thema anhand der verfügbaren Daten so objektiv wie möglich, um eine faktenbasierte Diskussion zu ermöglichen. Zunächst wird ein genereller Überblick über den Status quo geschaffen: Wie hat sich unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...