++ Zinsentscheid der US-Notenbank heute Abend ++ Aussagen von Powell im Fokus ++ US500 und USD im Fokus ++Die US-Notenbank wird ihre Entscheidung heute um 20:00 Uhr bekannt geben, gefolgt von der Pressekonferenz nach der Sitzung (20:30 Uhr). Da die zweite Zinssenkung vollständig eingepreist ist, wird die Reaktion des Marktes von 4 Themen abhängen, die in dieser Analyse genauer betrachtet werden. DOT-PLOTDer letzte Dot-Plot-Chart wurde im Juni veröffentlicht, in welchem die Mehrheit der dovischen Mitglieder (7 Punkte) auf zwei Zinssenkungen in diesem Jahr hindeuteten. Die Frage ist, wie viel dovischer das FOMC geworden ist. Einige Punkte werden sich niedriger bewegen, da radikale Mitglieder (z.B. Bullard, Kashkari) mehr Entspannung wünschen. So werden 2-3 Punkte, die auf einen ...

